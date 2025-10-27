Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности - 27.10.2025
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Британская компания Petrofac, один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря, в понедельник объявила о неплатежеспособности и перешла под временное государственное управление. "Petrofac... обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", - говорится в заявлении компании. После перехода под управление государства компания продолжит свою деятельность. Кредиторами рассматриваются варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения. В субботу источник в компании сообщил телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения. Согласно биржевым данным, в Petrofac работают 7 300 человек по всему миру. Компания разрабатывает, строит и эксплуатирует оборудование для добычи нефти в море.
15:35 27.10.2025
 
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Британская компания Petrofac, один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря, в понедельник объявила о неплатежеспособности и перешла под временное государственное управление.
"Petrofac... обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", - говорится в заявлении компании.
После перехода под управление государства компания продолжит свою деятельность. Кредиторами рассматриваются варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.
В субботу источник в компании сообщил телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения.
Согласно биржевым данным, в Petrofac работают 7 300 человек по всему миру. Компания разрабатывает, строит и эксплуатирует оборудование для добычи нефти в море.
Заголовок открываемого материала