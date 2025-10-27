https://1prime.ru/20251027/britaniya-863980564.html

Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности

Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности

27.10.2025

ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Британская компания Petrofac, один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря, в понедельник объявила о неплатежеспособности и перешла под временное государственное управление. "Petrofac... обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", - говорится в заявлении компании. После перехода под управление государства компания продолжит свою деятельность. Кредиторами рассматриваются варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения. В субботу источник в компании сообщил телеканалу Sky News, что убытки не связаны с деятельностью ее британского подразделения. Согласно биржевым данным, в Petrofac работают 7 300 человек по всему миру. Компания разрабатывает, строит и эксплуатирует оборудование для добычи нефти в море.

