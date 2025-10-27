Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В отношении гендиректора "Облкоммунэнерго" возбудили уголовное дело - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/delo-863984670.html
В отношении гендиректора "Облкоммунэнерго" возбудили уголовное дело
В отношении гендиректора "Облкоммунэнерго" возбудили уголовное дело - 27.10.2025, ПРАЙМ
В отношении гендиректора "Облкоммунэнерго" возбудили уголовное дело
Гендиректора "Облкоммунэнерго" Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:12+0300
2025-10-27T17:22+0300
общество
рф
энергетика
екатеринбург
мвд
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27окт - ПРАЙМ. Гендиректора "Облкоммунэнерго" Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Следователи правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Облкоммунэнерго" Буданова Д.В., который ранее был объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющимся фактам, Буданову Д.В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО (твердых коммунальных отходов), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО ("Рогожинский" и полигон в селе Покровское).В результате Буданову Д.В. вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.В конце сентября Буданов попал в официальную базу розыска МВД России, основанием для розыска была указана "статья УК РФ".Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи, обжаловать свой арест им не удалось.Также 30 сентября был арестован бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. По словам его адвоката, проходит он по одному делу с Бобровым, Черных и Боликовым. Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. На судебном заседании по мере пресечения Черных и Боброву стало известно, что обвинение основывается на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20251021/nomer-863745642.html
рф
екатеринбург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, энергетика, екатеринбург, мвд, москва
Общество , РФ, энергетика, ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД, МОСКВА
17:12 27.10.2025 (обновлено: 17:22 27.10.2025)
 
В отношении гендиректора "Облкоммунэнерго" возбудили уголовное дело

В отношении гендиректора Облкоммунэнерго возбудили дело о хищении более 20 млн руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27окт - ПРАЙМ. Гендиректора "Облкоммунэнерго" Буданова обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Следователи правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Облкоммунэнерго" Буданова Д.В., который ранее был объявлен в федеральный розыск. Согласно имеющимся фактам, Буданову Д.В. и его подельникам (имена которых пока не разглашаются в интересах следствия) удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов рублей якобы на исполнение концессии, которая предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона ТКО (твердых коммунальных отходов), более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО ("Рогожинский" и полигон в селе Покровское).В результате Буданову Д.В. вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сообщил собеседник агентства.
В конце сентября Буданов попал в официальную базу розыска МВД России, основанием для розыска была указана "статья УК РФ".
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи, обжаловать свой арест им не удалось.
Также 30 сентября был арестован бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. По словам его адвоката, проходит он по одному делу с Бобровым, Черных и Боликовым. Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. На судебном заседании по мере пресечения Черных и Боброву стало известно, что обвинение основывается на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей.
Полицейский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Москве возбудили первое дело о передаче абонентских номеров
21 октября, 09:45
 
ОбществоРФэнергетикаЕКАТЕРИНБУРГМВДМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала