"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Дедолларизация – длительный и многогранный процесс, оказывающий разнонаправленное влияние на российский бизнес и компании в зависимости от сферы их деятельности, географии операций и валютной структуры активов и пассивов. В текущем году внимание к данному процессу дополнительно возросло ввиду роста непредсказуемости экономической политики США.Жесткая финансовая политика США ускорила процесс отказа от расчетов в долларах, а санкции в отношении России и других стран привели к более активному поиску обходных каналов для проведения платежей и переходу к торговле в локальных валютах.Безусловно, у российских компаний возникают сложности, связанные с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и валютам, что определенно приводит к дополнительным затратам. Также возникают проблемы как с импортом, так и с экспортом продукции – для тех же сырьевых экспортеров дедолларизация может привести к снижению доходов, если цены на сырье устанавливаются в долларах США.Но есть и положительные стороны данного процесса, выражающиеся, прежде всего, в снижении зависимости российского бизнеса от американской валюты, что делает его более устойчивым к внешним шокам. Дедолларизация стимулирует развитие альтернативных платежных механизмов и валют, что может открыть новые возможности для бизнеса в сфере международной торговли.Таким образом, возможно сделать однозначный вывод, что дедолларизация экономики оказывает двойственное влияние на российский бизнес. Это процесс, который, с одной стороны, снижает зависимость российской экономики и бизнеса от доллара США, однако в то же время создает очевидные сложности, такие как необходимость адаптации к новым реалиям, а также проблемы с расчетами и доступом к импортным товарам.В долгосрочной перспективе процесс дедолларизации может способствовать укреплению национальной и снижению зависимости от американской валюты, что делает бизнес более стабильным и устойчивым, однако в краткосрочном сценарии российский бизнес может столкнуться с трудностями, связанными с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и реалиям.Важно, прежде всего, обратить внимание на диверсификацию валютной корзины, что подразумевает не простой переход на расчеты в рублях, а активное использование альтернативных валют, таких как юани, дирхамы ОАЭ или другие "дружественные" валюты.Необходимо постоянно анализировать рынок, искать новых поставщиков и покупателей в странах, не присоединившихся к санкциям США и ЕС, в качестве примера в данном случае возможно назвать Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии.Дополнительно российскому бизнесу следует осваивать альтернативные платежные механизмы и постепенно внедрять их использование при расчетах с контрагентами. В качестве примера можно назвать SPFS – российский аналог SWIFT для расчетов с партнерами из стран ЕАЭС и другими, подключенными к данной системе, а также CIPS – китайскую систему межбанковских платежей для расчетов в юанях.Одним из ключей к успеху является постоянная проактивная позиция и адаптация российского бизнеса, а также диверсификация всех аспектов деятельности. Бизнесу необходимо адаптироваться к новым реалиям, в которых риски работы с "недружественными" валютами и юрисдикциями резко возросли.Автор - Денис Ярошевич, старший юрист NSV Consulting
Автор - Денис Ярошевич, старший юрист NSV Consulting
