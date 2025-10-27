Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты - 27.10.2025
"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты
"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты
Дедолларизация – длительный и многогранный процесс, оказывающий разнонаправленное влияние на российский бизнес и компании в зависимости от сферы их... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Дедолларизация – длительный и многогранный процесс, оказывающий разнонаправленное влияние на российский бизнес и компании в зависимости от сферы их деятельности, географии операций и валютной структуры активов и пассивов. В текущем году внимание к данному процессу дополнительно возросло ввиду роста непредсказуемости экономической политики США.Жесткая финансовая политика США ускорила процесс отказа от расчетов в долларах, а санкции в отношении России и других стран привели к более активному поиску обходных каналов для проведения платежей и переходу к торговле в локальных валютах.Безусловно, у российских компаний возникают сложности, связанные с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и валютам, что определенно приводит к дополнительным затратам. Также возникают проблемы как с импортом, так и с экспортом продукции – для тех же сырьевых экспортеров дедолларизация может привести к снижению доходов, если цены на сырье устанавливаются в долларах США.Но есть и положительные стороны данного процесса, выражающиеся, прежде всего, в снижении зависимости российского бизнеса от американской валюты, что делает его более устойчивым к внешним шокам. Дедолларизация стимулирует развитие альтернативных платежных механизмов и валют, что может открыть новые возможности для бизнеса в сфере международной торговли.Таким образом, возможно сделать однозначный вывод, что дедолларизация экономики оказывает двойственное влияние на российский бизнес. Это процесс, который, с одной стороны, снижает зависимость российской экономики и бизнеса от доллара США, однако в то же время создает очевидные сложности, такие как необходимость адаптации к новым реалиям, а также проблемы с расчетами и доступом к импортным товарам.В долгосрочной перспективе процесс дедолларизации может способствовать укреплению национальной и снижению зависимости от американской валюты, что делает бизнес более стабильным и устойчивым, однако в краткосрочном сценарии российский бизнес может столкнуться с трудностями, связанными с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и реалиям.Важно, прежде всего, обратить внимание на диверсификацию валютной корзины, что подразумевает не простой переход на расчеты в рублях, а активное использование альтернативных валют, таких как юани, дирхамы ОАЭ или другие "дружественные" валюты.Необходимо постоянно анализировать рынок, искать новых поставщиков и покупателей в странах, не присоединившихся к санкциям США и ЕС, в качестве примера в данном случае возможно назвать Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии.Дополнительно российскому бизнесу следует осваивать альтернативные платежные механизмы и постепенно внедрять их использование при расчетах с контрагентами. В качестве примера можно назвать SPFS – российский аналог SWIFT для расчетов с партнерами из стран ЕАЭС и другими, подключенными к данной системе, а также CIPS – китайскую систему межбанковских платежей для расчетов в юанях.Одним из ключей к успеху является постоянная проактивная позиция и адаптация российского бизнеса, а также диверсификация всех аспектов деятельности. Бизнесу необходимо адаптироваться к новым реалиям, в которых риски работы с "недружественными" валютами и юрисдикциями резко возросли.Автор - Денис Ярошевич, старший юрист NSV Consulting
05:05 27.10.2025
 
"Не просто рубли". Как бизнес справляется без главной мировой валюты

Юрист Ярошевич назвал вызовы для бизнеса при отказе от доллара

Денис Ярошевич, старший юрист NSV Consulting
Денис Ярошевич
Старший юрист NSV Consulting
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Дедолларизация – длительный и многогранный процесс, оказывающий разнонаправленное влияние на российский бизнес и компании в зависимости от сферы их деятельности, географии операций и валютной структуры активов и пассивов. В текущем году внимание к данному процессу дополнительно возросло ввиду роста непредсказуемости экономической политики США.
Жесткая финансовая политика США ускорила процесс отказа от расчетов в долларах, а санкции в отношении России и других стран привели к более активному поиску обходных каналов для проведения платежей и переходу к торговле в локальных валютах.
Безусловно, у российских компаний возникают сложности, связанные с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и валютам, что определенно приводит к дополнительным затратам. Также возникают проблемы как с импортом, так и с экспортом продукции – для тех же сырьевых экспортеров дедолларизация может привести к снижению доходов, если цены на сырье устанавливаются в долларах США.
Но есть и положительные стороны данного процесса, выражающиеся, прежде всего, в снижении зависимости российского бизнеса от американской валюты, что делает его более устойчивым к внешним шокам. Дедолларизация стимулирует развитие альтернативных платежных механизмов и валют, что может открыть новые возможности для бизнеса в сфере международной торговли.
Таким образом, возможно сделать однозначный вывод, что дедолларизация экономики оказывает двойственное влияние на российский бизнес. Это процесс, который, с одной стороны, снижает зависимость российской экономики и бизнеса от доллара США, однако в то же время создает очевидные сложности, такие как необходимость адаптации к новым реалиям, а также проблемы с расчетами и доступом к импортным товарам.
В долгосрочной перспективе процесс дедолларизации может способствовать укреплению национальной и снижению зависимости от американской валюты, что делает бизнес более стабильным и устойчивым, однако в краткосрочном сценарии российский бизнес может столкнуться с трудностями, связанными с необходимостью адаптации к новым платежным механизмам и реалиям.
Важно, прежде всего, обратить внимание на диверсификацию валютной корзины, что подразумевает не простой переход на расчеты в рублях, а активное использование альтернативных валют, таких как юани, дирхамы ОАЭ или другие "дружественные" валюты.
Необходимо постоянно анализировать рынок, искать новых поставщиков и покупателей в странах, не присоединившихся к санкциям США и ЕС, в качестве примера в данном случае возможно назвать Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии.
Дополнительно российскому бизнесу следует осваивать альтернативные платежные механизмы и постепенно внедрять их использование при расчетах с контрагентами. В качестве примера можно назвать SPFS – российский аналог SWIFT для расчетов с партнерами из стран ЕАЭС и другими, подключенными к данной системе, а также CIPS – китайскую систему межбанковских платежей для расчетов в юанях.
Одним из ключей к успеху является постоянная проактивная позиция и адаптация российского бизнеса, а также диверсификация всех аспектов деятельности. Бизнесу необходимо адаптироваться к новым реалиям, в которых риски работы с "недружественными" валютами и юрисдикциями резко возросли.
Автор - Денис Ярошевич, старший юрист NSV Consulting

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Заголовок открываемого материала