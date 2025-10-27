https://1prime.ru/20251027/donbass-863966148.html
Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР докапитализируют в 2025 году
2025-10-27T11:09+0300
2025-10-27T11:09+0300
2025-10-27T11:09+0300
экономика
промышленность
рф
лнр
фнс россии
донбасс
днр
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР в 2025 году будут докапитализированы из неиспользованных средств бюджета РФ, предусмотренных Минэнерго, до 1 миллиарда рублей для оказания поддержки угольным предприятиям, сообщает Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. "Принято решение о докапитализации в текущем году региональных фондов развития промышленности Донецкой и Луганской народных республик из неиспользованных средств федерального бюджета, предусмотренных Минэнерго России, до 1 млрд рублей. Это позволит оказывать поддержку организациям угольной отрасли данных регионов по специальной программе", - говорится в материалах на сайте. Заседание подкомиссии состоялось 16 октября с участием ФНС, кредитных организаций и приглашенных компаний отрасли, отмечается там.
рф
лнр
донбасс
