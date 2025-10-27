Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
11:09 27.10.2025
 
Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР докапитализируют в 2025 году

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля в ДНР
Добыча угля в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР в 2025 году будут докапитализированы из неиспользованных средств бюджета РФ, предусмотренных Минэнерго, до 1 миллиарда рублей для оказания поддержки угольным предприятиям, сообщает Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей.
"Принято решение о докапитализации в текущем году региональных фондов развития промышленности Донецкой и Луганской народных республик из неиспользованных средств федерального бюджета, предусмотренных Минэнерго России, до 1 млрд рублей. Это позволит оказывать поддержку организациям угольной отрасли данных регионов по специальной программе", - говорится в материалах на сайте.
Заседание подкомиссии состоялось 16 октября с участием ФНС, кредитных организаций и приглашенных компаний отрасли, отмечается там.
 
ЭкономикаПромышленностьРФЛНРФНС РоссииДОНБАССДНР
 
 
