Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР докапитализируют в 2025 году

Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР докапитализируют в 2025 году

2025-10-27T11:09+0300

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Фонды развития промышленности ДНР и ЛНР в 2025 году будут докапитализированы из неиспользованных средств бюджета РФ, предусмотренных Минэнерго, до 1 миллиарда рублей для оказания поддержки угольным предприятиям, сообщает Минфин РФ по итогам заседания подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. "Принято решение о докапитализации в текущем году региональных фондов развития промышленности Донецкой и Луганской народных республик из неиспользованных средств федерального бюджета, предусмотренных Минэнерго России, до 1 млрд рублей. Это позволит оказывать поддержку организациям угольной отрасли данных регионов по специальной программе", - говорится в материалах на сайте. Заседание подкомиссии состоялось 16 октября с участием ФНС, кредитных организаций и приглашенных компаний отрасли, отмечается там.

