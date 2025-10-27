Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного - 27.10.2025
Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации политического ландшафта", при этом сами долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валютах остались на уровне "Aa3", говорится в релизе агентства. "Решение об изменении прогноза на негативный отражает повышенный риск того, что фрагментация политического ландшафта страны продолжит негативно влиять на функционирование законодательных институтов Франции", - комментируют аналитики решение агентства. Агентство отмечает, что политическая нестабильность может помешать властям страны решать ключевые политические задачи, такие как высокий дефицит бюджета, растущий госдолг и поднимающиеся затраты по займам. Moody's указывает, что такие обстоятельства могут привести к более быстрому ослаблению ключевых финансовых показателей Франции, чем агентство ожидает на данный момент. Вместе с тем политическая фрагментация повышает риск отката ключевых положений ранее принятых структурных реформ, в частности, пенсионной реформы 2023 года, говорится в релизе. Само сохранение рейтинга отражает значительную экономическую силу страны, что поддерживается ее богатой и диверсифицированной экономикой, говорится в релизе. "Устойчивое финансовое положение домохозяйств и компаний, а также надежный банковский сектор способствуют макроэкономической стабильности и способности экономики поглощать шоки", - указывают аналитики. Что касается других крупнейших мировых рейтинговых агентств, то Fitch Ratings понизило рейтинг Франции в сентябре, S&amp;P Global Ratings - ранее в октябре. Французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьер-министра Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней. После повторного назначения Лекорню заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить кабмин после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый состав правительства был сформирован 12 октября. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он допускает возможность проведения референдума по поводу пенсионной реформы, так как этот вопрос не решить путем компромисса для принятия бюджета на следующий год. Глава сената Франции Жерар Ларше пообещал восстановить реформу пенсий, если Национальное собрание ее приостановит. В то же время глава Социалистической партии Франции пригрозил правительству вотумом недоверия из-за бюджета: он заявил, что депутаты партии будут голосовать против и поддержат новый возможный вотум недоверия правительству, если кабмин Франции не пойдет на уступки по бюджетным вопросам.
11:25 27.10.2025
 
Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации политического ландшафта", при этом сами долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валютах остались на уровне "Aa3", говорится в релизе агентства.
"Решение об изменении прогноза на негативный отражает повышенный риск того, что фрагментация политического ландшафта страны продолжит негативно влиять на функционирование законодательных институтов Франции", - комментируют аналитики решение агентства.
Агентство отмечает, что политическая нестабильность может помешать властям страны решать ключевые политические задачи, такие как высокий дефицит бюджета, растущий госдолг и поднимающиеся затраты по займам.
Moody's указывает, что такие обстоятельства могут привести к более быстрому ослаблению ключевых финансовых показателей Франции, чем агентство ожидает на данный момент. Вместе с тем политическая фрагментация повышает риск отката ключевых положений ранее принятых структурных реформ, в частности, пенсионной реформы 2023 года, говорится в релизе.
Само сохранение рейтинга отражает значительную экономическую силу страны, что поддерживается ее богатой и диверсифицированной экономикой, говорится в релизе. "Устойчивое финансовое положение домохозяйств и компаний, а также надежный банковский сектор способствуют макроэкономической стабильности и способности экономики поглощать шоки", - указывают аналитики.
Что касается других крупнейших мировых рейтинговых агентств, то Fitch Ratings понизило рейтинг Франции в сентябре, S&P Global Ratings - ранее в октябре.
Французское правительство во главе с повторно назначенным премьер-министром Себастьяном Лекорню пережило два вотума недоверия, которые были выдвинуты правой и левой оппозицией. Лекорню 10 октября был вновь назначен на пост премьер-министра Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв в должности всего 27 дней.
После повторного назначения Лекорню заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По его словам, он согласился вновь возглавить кабмин после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий. Новый состав правительства был сформирован 12 октября.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он допускает возможность проведения референдума по поводу пенсионной реформы, так как этот вопрос не решить путем компромисса для принятия бюджета на следующий год. Глава сената Франции Жерар Ларше пообещал восстановить реформу пенсий, если Национальное собрание ее приостановит.
В то же время глава Социалистической партии Франции пригрозил правительству вотумом недоверия из-за бюджета: он заявил, что депутаты партии будут голосовать против и поддержат новый возможный вотум недоверия правительству, если кабмин Франции не пойдет на уступки по бюджетным вопросам.
Заголовок открываемого материала