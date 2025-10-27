Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России изменят правила предоставления семейной ипотеки - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/ipoteka-863973046.html
В России изменят правила предоставления семейной ипотеки
В России изменят правила предоставления семейной ипотеки - 27.10.2025, ПРАЙМ
В России изменят правила предоставления семейной ипотеки
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:00+0300
2025-10-27T13:14+0300
рф
ипотека
льготная ипотека
семейная ипотека
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589999_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_4089e9f332389073642a644eabb16165.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии."По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251023/matvienko--863849594.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589999_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ada825d20a928a23ea5459a2ba61e56d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, россия, минфин
РФ, ипотека, льготная ипотека, семейная ипотека, РОССИЯ, МИНФИН
13:00 27.10.2025 (обновлено: 13:14 27.10.2025)
 
В России изменят правила предоставления семейной ипотеки

Минфин РФ с 1 февраля 2026 г меняет правила предоставления семейной ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Строительство новых домов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.
"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
23 октября, 15:57
 
РФипотекальготная ипотекасемейная ипотекаРОССИЯМИНФИН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала