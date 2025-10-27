https://1prime.ru/20251027/ipoteka-863973046.html

В России изменят правила предоставления семейной ипотеки

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии."По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.

