Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине - 27.10.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине
Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине - 27.10.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине
Известный американский телеведущий Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube заявил, что Владимир Путин является самым популярным политическим лидером в мире. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:07+0300
2025-10-27T23:07+0300
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Известный американский телеведущий Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube заявил, что Владимир Путин является самым популярным политическим лидером в мире."Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом", — сказал журналист.Карлсон отметил, что, путешествуя по странам Западной Европы, Канаде, Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, он не встречал никого, кто бы относился к Путину отрицательно.Он сравнил российского президента с мировой знаменитостью и объяснил его популярность тем, что Путин ставит интересы своей страны выше личных — в отличие от большинства западных лидеров.Ранее, в июньском интервью немецкому изданию Bild, Карлсон отмечал, что Путин сумел добиться значительного укрепления своей страны и повышения её роли на мировой арене.
23:07 27.10.2025
 
Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине

Американский журналист Карлсон заявил, что Путин вызывает уважение во всех странах

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИнтервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Известный американский телеведущий Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube заявил, что Владимир Путин является самым популярным политическим лидером в мире.
"Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом", — сказал журналист.
Такер Карлсон высказался о Путине
5 сентября, 14:17
Карлсон отметил, что, путешествуя по странам Западной Европы, Канаде, Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, он не встречал никого, кто бы относился к Путину отрицательно.
Он сравнил российского президента с мировой знаменитостью и объяснил его популярность тем, что Путин ставит интересы своей страны выше личных — в отличие от большинства западных лидеров.
Ранее, в июньском интервью немецкому изданию Bild, Карлсон отмечал, что Путин сумел добиться значительного укрепления своей страны и повышения её роли на мировой арене.
Такер Карлсон дал новую оценку Путину
16 марта, 12:49
 
