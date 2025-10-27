Такер Карлсон сделал новое заявление о Владимире Путине

https://1prime.ru/20251027/karlson-863996725.html
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Известный американский телеведущий Такер Карлсон в интервью RTVI US на YouTube заявил, что Владимир Путин является самым популярным политическим лидером в мире."Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом", — сказал журналист.Карлсон отметил, что, путешествуя по странам Западной Европы, Канаде, Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, он не встречал никого, кто бы относился к Путину отрицательно.Он сравнил российского президента с мировой знаменитостью и объяснил его популярность тем, что Путин ставит интересы своей страны выше личных — в отличие от большинства западных лидеров.Ранее, в июньском интервью немецкому изданию Bild, Карлсон отмечал, что Путин сумел добиться значительного укрепления своей страны и повышения её роли на мировой арене.
