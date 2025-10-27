https://1prime.ru/20251027/kitay-863985545.html

Пекин призвал Лондон исключить компании КНР из списка санкций против России

ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Пекин призывает Лондон исключить китайские компании из последнего списка антироссийских санкций, заявили в министерстве коммерции КНР. Ранее Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК). В список также были внесены компании из Китая, ОАЭ, Таиланда, Индии, Турции и Сингапура, которые якобы связаны с российской нефтяной отраслью. "Китай решительно выступает против включения Великобританией 11 китайских компаний в санкционный список под предлогом их связи с Россией", - сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что Лондон, проигнорировав представления Пекина и общее позитивное развитие торгово-экономических отношений, настоял на включении в санкционный список китайских предприятий, что негативно повлияло на отношения двух стран. "Китай призывает Великобританию немедленно исправить ошибочные действия и снять санкции в отношении соответствующих китайских компаний", - заявили в минкоммерции. Как отметили в министерстве, Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

