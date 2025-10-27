https://1prime.ru/20251027/kitay-863985545.html
Пекин призвал Лондон исключить компании КНР из списка санкций против России
Пекин призвал Лондон исключить компании КНР из списка санкций против России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Пекин призвал Лондон исключить компании КНР из списка санкций против России
Пекин призывает Лондон исключить китайские компании из последнего списка антироссийских санкций, заявили в министерстве коммерции КНР. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:33+0300
2025-10-27T17:33+0300
2025-10-27T17:33+0300
мировая экономика
россия
китай
великобритания
пекин
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Пекин призывает Лондон исключить китайские компании из последнего списка антироссийских санкций, заявили в министерстве коммерции КНР. Ранее Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК). В список также были внесены компании из Китая, ОАЭ, Таиланда, Индии, Турции и Сингапура, которые якобы связаны с российской нефтяной отраслью. "Китай решительно выступает против включения Великобританией 11 китайских компаний в санкционный список под предлогом их связи с Россией", - сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что Лондон, проигнорировав представления Пекина и общее позитивное развитие торгово-экономических отношений, настоял на включении в санкционный список китайских предприятий, что негативно повлияло на отношения двух стран. "Китай призывает Великобританию немедленно исправить ошибочные действия и снять санкции в отношении соответствующих китайских компаний", - заявили в минкоммерции. Как отметили в министерстве, Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.
https://1prime.ru/20251025/sanktsii-863929792.html
https://1prime.ru/20251027/sanktsii-863978080.html
китай
великобритания
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, великобритания, пекин, лукойл, роснефть
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Пекин, Лукойл, Роснефть
Пекин призвал Лондон исключить компании КНР из списка санкций против России
Власти Китая призвали Великобританию исключить компании КНР из списка санкций против РФ