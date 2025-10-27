https://1prime.ru/20251027/kupyansk-863979390.html
В Купянске пресекли несколько попыток ВСУ вырваться из окружения
2025-10-27T15:32+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, уничтожено до 50 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ . "В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee", - говорится в сообщении.
