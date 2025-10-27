Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Купянске пресекли несколько попыток ВСУ вырваться из окружения
В Купянске пресекли несколько попыток ВСУ вырваться из окружения
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, уничтожено до 50 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ . "В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee", - говорится в сообщении.
15:32 27.10.2025
 
В Купянске пресекли несколько попыток ВСУ вырваться из окружения

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег Оскола, уничтожено до 50 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ .
"В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля Humvee", - говорится в сообщении.
Российские бойцы в зоне СВО
"Точка невозврата пройдена". В Раде сделали громкое заявление о Купянске
13 октября, 17:02
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала