Путин подписал закон о льготах для бизнеса, работающего на Курилах

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создать более комфортные условия для бизнеса, работающего на Курильских островах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности преференциального режима, созданного на территории Курильских островов. Сейчас организации, зарегистрированные в Южно-Курильском, Курильском или Северо-Курильском округе после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года. Однако этими льготами не могут воспользоваться новые юрлица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на Курильских островах. Новый закон снимает этот запрет. Одновременно он предусматривает, что инвестиционные проекты, реализуемые такими инвесторами, должны соответствовать критериям, установленным правительством РФ, и получить одобрение президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Отмена существующих ограничений, как прогнозируют авторы закона, будет способствовать реализации на Курильских островах порядка 16 новых инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 12,4 миллиарда рублей и созданию 400 новых рабочих мест. Речь идет о проектах в сферах туризма, рекреации, рыбопереработки и других. Кроме того, организации, зарегистрированные на Курильских островах после 1 января 2022 года и применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6% в течение 20 лет, но не позднее 31 декабря 2046 года. При переходе с УСН на общий режим налогообложения у таких организаций сохраняется право на применение пониженных тарифов до истечения этого срока. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового (расчетного) периода по налогу на прибыль организаций (страховым взносам).

