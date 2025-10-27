Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863993790.html
Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности
Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности - 27.10.2025, ПРАЙМ
Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности
"Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T21:22+0300
2025-10-27T21:33+0300
лукойл
бизнес
технологии
минфин сша
ofac
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности для бесперебойной работы зарубежных активов, сообщила компания."Лукойл" в понедельник сообщил, что в связи с введением ряда санкций против него собирается продать зарубежные активы."Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - говорится в сообщении.Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Однако американское ведомство до 21 ноября разрешило проведение операций с этими российскими компаниями в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.
https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863988104.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c44a86e36991d89e0ac87ddcd38a7bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лукойл, бизнес, технологии, минфин сша, ofac
Лукойл, Бизнес, Технологии, Минфин США, OFAC
21:22 27.10.2025 (обновлено: 21:33 27.10.2025)
 
Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности

Лукойл может попросить OFAC продлить срок действия лицензии на сворачивание деятельности

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение
Нефтяное месторождение - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Нефтяное месторождение. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности для бесперебойной работы зарубежных активов, сообщила компания.
"Лукойл" в понедельник сообщил, что в связи с введением ряда санкций против него собирается продать зарубежные активы.
"Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - говорится в сообщении.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Однако американское ведомство до 21 ноября разрешило проведение операций с этими российскими компаниями в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.
АЗС Teboil - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Две АЗС дочерней компании "Лукойл" в Финляндии объявили о своем закрытии
18:23
 
ЛукойлБизнесТехнологииМинфин СШАOFAC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала