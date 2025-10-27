https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863993790.html

Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности

Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности - 27.10.2025, ПРАЙМ

Лукойл может попросить продлить срок лицензии на сворачивание деятельности

"Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T21:22+0300

2025-10-27T21:22+0300

2025-10-27T21:33+0300

лукойл

бизнес

технологии

минфин сша

ofac

https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности для бесперебойной работы зарубежных активов, сообщила компания."Лукойл" в понедельник сообщил, что в связи с введением ряда санкций против него собирается продать зарубежные активы."Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов", - говорится в сообщении.Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Однако американское ведомство до 21 ноября разрешило проведение операций с этими российскими компаниями в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности в свете введенных против них санкций.

https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863988104.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лукойл, бизнес, технологии, минфин сша, ofac