Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию - 27.10.2025
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию - 27.10.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию
Проводки судов в зимнюю навигацию обеспечат 34 ледокола Росморпорта, это обеспечит доступ к 16 портам пяти морей, говорится в сообщении Минтранса России. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T11:37+0300
2025-10-27T11:38+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проводки судов в зимнюю навигацию обеспечат 34 ледокола Росморпорта, это обеспечит доступ к 16 портам пяти морей, говорится в сообщении Минтранса России. "В зимнюю навигацию проводки судов обеспечат 34 ледокола Росморпорта. Это сохранит доступ к 16 замерзающим морским портам страны, расположенным в Финском заливе, Азовском, Каспийском, Белом и Охотском морях. План расстановки ледоколов утвердил подведомственный Минтрансу Росморречфлот", - говорится в сообщении.Уточняется, что по этому плану в Большой порт Санкт-Петербург направят пять судов, еще одно возьмет на себя ледокольное обеспечение подходных фарватеров и акватории Приморска. Доступность Высоцка и Выборга обеспечат три ледокола, Усть-Луги – два. Один останется для Балтики в резерве. В портах Азовского моря – Таганроге, Азове, Ростове-на-Дону и Ейске – проводку судов выполнят шесть ледоколов. Часть из них может привлекаться в порты Кавказ и Темрюк. На Волго-Каспийском морском судоходном канале и в портах Астрахань и Оля ледовые операции будут выполнять три судна. В Белом море на работу выйдут четыре ледокола, перечисляет Минтранс. За полярным кругом в порту Сабетта будут эксплуатироваться три ледокола, и еще один прибудет в Арктику для выполнения проводок по Северному морскому пути, а на Дальнем Востоке бесперебойную навигацию в Охотском море гарантируют пять ледоколов, заключается в сообщении.
11:37 27.10.2025 (обновлено: 11:38 27.10.2025)
 
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию

Минтранс: 34 ледокола Росморпорта обеспечат проводки судов в зимнюю навигацию

© РИА Новости . М. Курносов | Перейти в медиабанкЛедокол и судно во льдах. Архив
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проводки судов в зимнюю навигацию обеспечат 34 ледокола Росморпорта, это обеспечит доступ к 16 портам пяти морей, говорится в сообщении Минтранса России.
"В зимнюю навигацию проводки судов обеспечат 34 ледокола Росморпорта. Это сохранит доступ к 16 замерзающим морским портам страны, расположенным в Финском заливе, Азовском, Каспийском, Белом и Охотском морях. План расстановки ледоколов утвердил подведомственный Минтрансу Росморречфлот", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по этому плану в Большой порт Санкт-Петербург направят пять судов, еще одно возьмет на себя ледокольное обеспечение подходных фарватеров и акватории Приморска. Доступность Высоцка и Выборга обеспечат три ледокола, Усть-Луги – два. Один останется для Балтики в резерве.
В портах Азовского моряТаганроге, Азове, Ростове-на-Дону и Ейске – проводку судов выполнят шесть ледоколов. Часть из них может привлекаться в порты Кавказ и Темрюк. На Волго-Каспийском морском судоходном канале и в портах Астрахань и Оля ледовые операции будут выполнять три судна. В Белом море на работу выйдут четыре ледокола, перечисляет Минтранс.
За полярным кругом в порту Сабетта будут эксплуатироваться три ледокола, и еще один прибудет в Арктику для выполнения проводок по Северному морскому пути, а на Дальнем Востоке бесперебойную навигацию в Охотском море гарантируют пять ледоколов, заключается в сообщении.
