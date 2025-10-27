https://1prime.ru/20251027/navigatsiya-863969155.html
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию - 27.10.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о работе судов в зимнюю навигацию
Проводки судов в зимнюю навигацию обеспечат 34 ледокола Росморпорта, это обеспечит доступ к 16 портам пяти морей, говорится в сообщении Минтранса России. | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Проводки судов в зимнюю навигацию обеспечат 34 ледокола Росморпорта, это обеспечит доступ к 16 портам пяти морей, говорится в сообщении Минтранса России. "В зимнюю навигацию проводки судов обеспечат 34 ледокола Росморпорта. Это сохранит доступ к 16 замерзающим морским портам страны, расположенным в Финском заливе, Азовском, Каспийском, Белом и Охотском морях. План расстановки ледоколов утвердил подведомственный Минтрансу Росморречфлот", - говорится в сообщении.Уточняется, что по этому плану в Большой порт Санкт-Петербург направят пять судов, еще одно возьмет на себя ледокольное обеспечение подходных фарватеров и акватории Приморска. Доступность Высоцка и Выборга обеспечат три ледокола, Усть-Луги – два. Один останется для Балтики в резерве. В портах Азовского моря – Таганроге, Азове, Ростове-на-Дону и Ейске – проводку судов выполнят шесть ледоколов. Часть из них может привлекаться в порты Кавказ и Темрюк. На Волго-Каспийском морском судоходном канале и в портах Астрахань и Оля ледовые операции будут выполнять три судна. В Белом море на работу выйдут четыре ледокола, перечисляет Минтранс. За полярным кругом в порту Сабетта будут эксплуатироваться три ледокола, и еще один прибудет в Арктику для выполнения проводок по Северному морскому пути, а на Дальнем Востоке бесперебойную навигацию в Охотском море гарантируют пять ледоколов, заключается в сообщении.
