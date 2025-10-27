https://1prime.ru/20251027/neft-863960838.html

Нефть дорожает на ожиданиях сделки между США и Китаем

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть открывают неделю повышением благодаря ожиданиям заключения торгового договора между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,78% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,2 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,37%, до 61,73 доллара за баррель. "Ожидания скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем позитивно для экономических настроений и для спроса на нефть", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов. "Но я полагаю, что из-за избыточного предложения на рынке рост цен на нефть будет ограничен, марка Brent может вернуться в... зону на уровне выше 60 долларов", - предупреждает Хари.

