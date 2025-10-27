https://1prime.ru/20251027/neft-863978258.html
Нефть дешевеет после утреннего роста
Нефть дешевеет после утреннего роста - 27.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после утреннего роста
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:10+0300
2025-10-27T15:10+0300
2025-10-27T15:10+0300
нефть
рынок
сша
китай
саудовская аравия
скотт бессент
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,24%, до 61,35 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли в пределах примерно 1%. Трейдеры обратили внимание на торговые новости. Так, днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая. Ослабление торговой напряженности позитивно для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть. В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу переизбытка нефти. В воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. "Добровольцы" в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Перспективы возвращения нефти на рынок негативно влияют на котировки этого вида сырья. "В целом нефтяные рынки остаются под давлением рисков переизбытка предложения и неустойчивого мирового спроса, а настроения зависят от финансовой стабильности и динамики торговли в ближайшие месяцы", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик XMArabia Надир Бельбарка (Nadir Belbarka).
https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html
https://1prime.ru/20251027/opek-863975088.html
сша
китай
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, китай, саудовская аравия, скотт бессент, опек
Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Скотт Бессент, ОПЕК
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,24%, до 61,35 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли в пределах примерно 1%.
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
Трейдеры обратили внимание на торговые новости. Так, днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент
по итогам переговоров заявил, что США
, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая
. Ослабление торговой напряженности позитивно для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть.
В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу переизбытка нефти. В воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+
с добровольными ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия
, Ирак
, Казахстан
, Кувейт
, ОАЭ
, Оман
и Алжир
.
"Добровольцы" в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Перспективы возвращения нефти на рынок негативно влияют на котировки этого вида сырья.
"В целом нефтяные рынки остаются под давлением рисков переизбытка предложения и неустойчивого мирового спроса, а настроения зависят от финансовой стабильности и динамики торговли в ближайшие месяцы", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик XMArabia Надир Бельбарка (Nadir Belbarka).
В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+