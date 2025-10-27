Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после утреннего роста - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/neft-863978258.html
Нефть дешевеет после утреннего роста
Нефть дешевеет после утреннего роста - 27.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после утреннего роста
Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:10+0300
2025-10-27T15:10+0300
нефть
рынок
сша
китай
саудовская аравия
скотт бессент
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,24%, до 61,35 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли в пределах примерно 1%. Трейдеры обратили внимание на торговые новости. Так, днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая. Ослабление торговой напряженности позитивно для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть. В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу переизбытка нефти. В воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. "Добровольцы" в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Перспективы возвращения нефти на рынок негативно влияют на котировки этого вида сырья. "В целом нефтяные рынки остаются под давлением рисков переизбытка предложения и неустойчивого мирового спроса, а настроения зависят от финансовой стабильности и динамики торговли в ближайшие месяцы", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик XMArabia Надир Бельбарка (Nadir Belbarka).
https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html
https://1prime.ru/20251027/opek-863975088.html
сша
китай
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, китай, саудовская аравия, скотт бессент, опек
Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Скотт Бессент, ОПЕК
15:10 27.10.2025
 
Нефть дешевеет после утреннего роста

Цены на нефть возобновили снижение после утреннего роста

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к снижению после утреннего роста, инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,23% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,05 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI - на 0,24%, до 61,35 доллара за баррель. Утром цены на нефть росли в пределах примерно 1%.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
25 октября, 22:31
Трейдеры обратили внимание на торговые новости. Так, днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая. Ослабление торговой напряженности позитивно для экономических перспектив и прогнозов спроса на нефть.
В то же время на рынках сохраняются опасения по поводу переизбытка нефти. В воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир.
"Добровольцы" в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Перспективы возвращения нефти на рынок негативно влияют на котировки этого вида сырья.
"В целом нефтяные рынки остаются под давлением рисков переизбытка предложения и неустойчивого мирового спроса, а настроения зависят от финансовой стабильности и динамики торговли в ближайшие месяцы", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик XMArabia Надир Бельбарка (Nadir Belbarka).
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+
13:47
 
НефтьРынокСШАКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСкотт БессентОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала