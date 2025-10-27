https://1prime.ru/20251027/neft-863992222.html
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ
2025-10-27T20:16+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В воскресенье группа, вероятно, согласится увеличить предел добычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, об этом сообщили два собеседника, в то время как два других "не дали никаких оценок". Восемь стран ОПЕК+ ранее решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
нефть, оаэ, ирак, казахстан, опек, энергетика
