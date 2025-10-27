Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/neft-863992222.html
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ - 27.10.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на встрече 2 ноября рассматривают... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T20:16+0300
2025-10-27T20:16+0300
нефть
оаэ
ирак
казахстан
опек
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В воскресенье группа, вероятно, согласится увеличить предел добычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, об этом сообщили два собеседника, в то время как два других "не дали никаких оценок". Восемь стран ОПЕК+ ранее решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
https://1prime.ru/20251027/opek-863975088.html
https://1prime.ru/20251027/neft-863991778.html
https://1prime.ru/20251027/britaniya-863980564.html
оаэ
ирак
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, оаэ, ирак, казахстан, опек, энергетика
Нефть, ОАЭ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК, энергетика
20:16 27.10.2025
 
Восьмерка ОПЕК+ может увеличить предел нефтедобычи в декабре, пишут СМИ

Reuters: ОПЕК+ может увеличить предел добычи нефти в декабре на 137 тыс баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - на встрече 2 ноября рассматривают увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"В воскресенье группа, вероятно, согласится увеличить предел добычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, об этом сообщили два собеседника, в то время как два других "не дали никаких оценок".
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+
13:47
Восемь стран ОПЕК+ ранее решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в ноябре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня октября.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. В это воскресенье восемь стран ОПЕК+ обсуждали добычу на следующий месяц.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
СМИ: объем поставок нефти морским путем в мире достиг нового рекорда
20:04
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.
Флаги Великобритании в Лондоне
Крупная британская нефтесервисная компания объявила о неплатежеспособности
15:35
 
НефтьОАЭИРАККАЗАХСТАНОПЕКэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала