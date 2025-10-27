Украинские беспилотники атаковали две нефтебазы в ЛНР

https://1prime.ru/20251027/neftebazy-863965758.html

происшествия

россия

лнр

нефть

всу

ЛУГАНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке украинских беспилотников минувшей ночью, повреждены административные здания и техника, пострадавших нет, сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев. "Минувшей ночью две нефтебазы в республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет", - приводит слова Елисеева Telegram-канал министерства.

лнр

