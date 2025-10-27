https://1prime.ru/20251027/neftebazy-863965758.html
Украинские беспилотники атаковали две нефтебазы в ЛНР
2025-10-27T10:57+0300
происшествия
россия
лнр
нефть
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
ЛУГАНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Две нефтебазы в ЛНР подверглись атаке украинских беспилотников минувшей ночью, повреждены административные здания и техника, пострадавших нет, сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев. "Минувшей ночью две нефтебазы в республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет", - приводит слова Елисеева Telegram-канал министерства.
