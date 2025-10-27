https://1prime.ru/20251027/opek-863975088.html

В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+

2025-10-27T13:47+0300

энергетика

нефть

опек

сделка опек+

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК определился с подходом к новой оценке производственных мощностей членов ОПЕК+, осталось найти подрядчика для самого подсчета, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Он отметил, что делегаты ОПЕК провели совещание по этой теме на прошлой неделе. "На данный момент мы определились с техническим подходом к оценке. Нам осталось завершить выбор поставщика услуг, который будет проводить оценку", - сказал он. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.

2025

нефть, опек, сделка опек+