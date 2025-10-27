Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+
энергетика
нефть
опек
сделка опек+
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК определился с подходом к новой оценке производственных мощностей членов ОПЕК+, осталось найти подрядчика для самого подсчета, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Он отметил, что делегаты ОПЕК провели совещание по этой теме на прошлой неделе. "На данный момент мы определились с техническим подходом к оценке. Нам осталось завершить выбор поставщика услуг, который будет проводить оценку", - сказал он. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.
нефть, опек, сделка опек+
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Сделка ОПЕК+
13:47 27.10.2025
 
В ОПЕК определились с подходом к оценке мощностей членов ОПЕК+

Секретариат определился с подходом к новой оценке добывающих мощностей ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК определился с подходом к новой оценке производственных мощностей членов ОПЕК+, осталось найти подрядчика для самого подсчета, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Он отметил, что делегаты ОПЕК провели совещание по этой теме на прошлой неделе.
"На данный момент мы определились с техническим подходом к оценке. Нам осталось завершить выбор поставщика услуг, который будет проводить оценку", - сказал он.
ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год.
ЭнергетикаНефтьОПЕКСделка ОПЕК+
 
 
