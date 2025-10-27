https://1prime.ru/20251027/orban-863994507.html

Орбан не верит в возможность исключить российскую нефть с мирового рынка

2025-10-27T21:49+0300

БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. "Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, принятие уже 19-го пакета санкций ЕС показывает, что "предыдущие не увенчались успехом". "Поэтому я думаю, что есть вещи, которых можно добиться политическими методами, даже вопреки бизнес-логике, а есть и такие, которых невозможно", - отметил Орбан.

