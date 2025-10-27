Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан не верит в возможность исключить российскую нефть с мирового рынка - 27.10.2025, ПРАЙМ
Орбан не верит в возможность исключить российскую нефть с мирового рынка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. | 27.10.2025, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка. "Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, принятие уже 19-го пакета санкций ЕС показывает, что "предыдущие не увенчались успехом". "Поэтому я думаю, что есть вещи, которых можно добиться политическими методами, даже вопреки бизнес-логике, а есть и такие, которых невозможно", - отметил Орбан.
21:49 27.10.2025
 
БУДАПЕШТ, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в возможность санкциями исключить российскую нефть с мирового рынка.
"Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
По его словам, принятие уже 19-го пакета санкций ЕС показывает, что "предыдущие не увенчались успехом".
"Поэтому я думаю, что есть вещи, которых можно добиться политическими методами, даже вопреки бизнес-логике, а есть и такие, которых невозможно", - отметил Орбан.
Орбан: Венгрия должна бороться за возможность покупать нефть из России
