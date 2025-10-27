В Кремле оценили уровень отношений России и США

https://1prime.ru/20251027/otnosheniya-863973301.html
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Отношения России и США находятся на минимальном уровне, пока наметились лишь робкие усилия по их восстановлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отношения эти (между Москвой и Вашингтоном - ред.) находятся на минимальном уровне. И пока лишь наметились первые, скажем так, робкие усилия для того, чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном осложняется "теми самыми действиями в отношении нас, о которых мы говорили", имя ввиду санкции и угрозы. Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
