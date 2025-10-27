Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса - 27.10.2025
Спецоперация на Украине
ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса
ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на... | 27.10.2025, ПРАЙМ
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости. "Моя страна смогла общаться с обеими сторонами (Россией и Украиной - ред.) на честной и независимой основе, и это нам сильно помогает, ведь многие другие даже не хотят разговаривать ни с одной из сторон. Мы — одна из немногих стран, которая продолжает взаимодействовать с ними открыто и честно. Поэтому мы действительно считаем, что находимся в хорошем положении, чтобы выступить посредником, и я даже сказал, что мы открыты к тому, чтобы стать площадкой для таких переговоров", - заявил президент. Он добавил, что ЮАР находится далеко от украинского конфликта, а политика страны основывается на необходимости урегулирования конфликтов путём переговоров. "Поэтому мы сохраняем надежду, что конфликт… может быть урегулирован, если обе стороны смогут взять на себя обязательство к переговорному процессу", - заявил президент агентству.
13:28 27.10.2025
 
ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса

Рамафоса предложил ЮАР в качестве площадки для мирных переговоров Москвы и Киева

Президент ЮАР Сирил Рамафоса
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Моя страна смогла общаться с обеими сторонами (Россией и Украиной - ред.) на честной и независимой основе, и это нам сильно помогает, ведь многие другие даже не хотят разговаривать ни с одной из сторон. Мы — одна из немногих стран, которая продолжает взаимодействовать с ними открыто и честно. Поэтому мы действительно считаем, что находимся в хорошем положении, чтобы выступить посредником, и я даже сказал, что мы открыты к тому, чтобы стать площадкой для таких переговоров", - заявил президент.
Он добавил, что ЮАР находится далеко от украинского конфликта, а политика страны основывается на необходимости урегулирования конфликтов путём переговоров.
"Поэтому мы сохраняем надежду, что конфликт… может быть урегулирован, если обе стороны смогут взять на себя обязательство к переговорному процессу", - заявил президент агентству.
Песков высказался о нежелании Европы и Украины вести переговоры
12 октября, 12:19
