ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса

ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса - 27.10.2025, ПРАЙМ

ЮАР готова стать площадкой для переговоров Москвы и Киева, заявил Рамафоса

27.10.2025

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. ЮАР открыта к тому, чтобы стать площадкой для мирных переговоров Москвы и Киева, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, отвечая на вопрос РИА Новости. "Моя страна смогла общаться с обеими сторонами (Россией и Украиной - ред.) на честной и независимой основе, и это нам сильно помогает, ведь многие другие даже не хотят разговаривать ни с одной из сторон. Мы — одна из немногих стран, которая продолжает взаимодействовать с ними открыто и честно. Поэтому мы действительно считаем, что находимся в хорошем положении, чтобы выступить посредником, и я даже сказал, что мы открыты к тому, чтобы стать площадкой для таких переговоров", - заявил президент. Он добавил, что ЮАР находится далеко от украинского конфликта, а политика страны основывается на необходимости урегулирования конфликтов путём переговоров. "Поэтому мы сохраняем надежду, что конфликт… может быть урегулирован, если обе стороны смогут взять на себя обязательство к переговорному процессу", - заявил президент агентству.

