Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/pravitelstvo-863995146.html
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам - 27.10.2025, ПРАЙМ
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам
Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T22:10+0300
2025-10-27T22:10+0300
финансы
россия
рф
бурятия
кабардино-балкария
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/29/840992973_0:132:3368:2027_1920x0_80_0_0_ce607986b0e9263bd0a4791130d7a8b6.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Речь идет о таких регионах, как Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.
рф
бурятия
кабардино-балкария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/29/840992973_544:0:3275:2048_1920x0_80_0_0_825a450ffe7cebcaa7d4ee9914086ce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, бурятия, кабардино-балкария, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Бурятия, Кабардино-Балкария, Михаил Мишустин
22:10 27.10.2025
 
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам

Кабмин списал задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на сумму более 26 млрд руб

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Дом Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Речь идет о таких регионах, как Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.
 
ФинансыРОССИЯРФБурятияКабардино-БалкарияМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала