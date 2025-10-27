https://1prime.ru/20251027/pravitelstvo-863995146.html

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам - 27.10.2025, ПРАЙМ

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам

Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T22:10+0300

2025-10-27T22:10+0300

2025-10-27T22:10+0300

финансы

россия

рф

бурятия

кабардино-балкария

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/29/840992973_0:132:3368:2027_1920x0_80_0_0_ce607986b0e9263bd0a4791130d7a8b6.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам на общую сумму более 26 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Списать задолженность… перед РФ, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года, по бюджетным кредитам… в объеме 26 090 367 545,18 рубля", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Речь идет о таких регионах, как Бурятия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тамбовская области и Еврейская автономная область.

рф

бурятия

кабардино-балкария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, бурятия, кабардино-балкария, михаил мишустин