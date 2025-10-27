Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург

https://1prime.ru/20251027/reys-863998180.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Uzbekistan Airways открывает регулярные рейсы по маршруту Андижан – Петербург – Андижан", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и средам. Авиакомпания Uzbekistan Airways входит в число самых востребованных международных перевозчиков аэропорта "Пулково". Из Санкт-Петербурга авиакомпания также выполняет рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган и другие города Узбекистана. Андижан — один из старейших городов Узбекистана, в прошлом важный узел Великого Шелкового пути. Сегодня он является крупным культурным и экономическим центром региона.

