Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург - 27.10.2025
Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург
Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург - 27.10.2025, ПРАЙМ
Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург
Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T23:36+0300
2025-10-27T23:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a12fb79c71aada8dbc472804f74503fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Uzbekistan Airways открывает регулярные рейсы по маршруту Андижан – Петербург – Андижан", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и средам. Авиакомпания Uzbekistan Airways входит в число самых востребованных международных перевозчиков аэропорта "Пулково". Из Санкт-Петербурга авиакомпания также выполняет рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган и другие города Узбекистана. Андижан — один из старейших городов Узбекистана, в прошлом важный узел Великого Шелкового пути. Сегодня он является крупным культурным и экономическим центром региона.
23:36 27.10.2025
 
Uzbekistan Airways запускает рейсы из Андижана в Петербург

Uzbekistan Airways открывает регулярные рейсы из Андижана в Петербург

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Uzbekistan Airways открывает регулярные рейсы по маршруту Андижан – Петербург – Андижан", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и средам.
Авиакомпания Uzbekistan Airways входит в число самых востребованных международных перевозчиков аэропорта "Пулково". Из Санкт-Петербурга авиакомпания также выполняет рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган и другие города Узбекистана.
Андижан — один из старейших городов Узбекистана, в прошлом важный узел Великого Шелкового пути. Сегодня он является крупным культурным и экономическим центром региона.
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Руслайн" запустит прямые рейсы из Москвы в Сухум
