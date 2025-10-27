"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга
ЕРЕВАН, 27 окт – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване по итогам встречи главы дипмиссии Сергея Копыркина с министром окружающей среды республики Амбарцумом Матевосяном.
Отмечается, что во встрече приняли участие торговый представитель России в Армении Сергей Соломин, цифровой атташе торгпредства Алексей Ордин и представитель министерства экономического развития России Анастасия Иванова. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием российско-армянского взаимодействия в сфере экологии, природопользования и цифрового экомониторинга.
"Особое внимание уделено предложениям госкорпорации "Росатом" по созданию интегрированных систем экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, а также возможностям применения российских технологий в сфере обращения с отходами и цифровизации природоохранного контроля", - заявили в пресс-службе.
Торговый представитель России в Армении Соломин отметил готовность оказать содействие армянской стороне в привлечении передовых российских компаний к участию в тендерах и проектах, направленных на достижение целей устойчивого развития республики, говорится в сообщении.