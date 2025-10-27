https://1prime.ru/20251027/rosatom-863993499.html

"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга

"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга - 27.10.2025, ПРАЙМ

"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга

Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T21:10+0300

2025-10-27T21:10+0300

2025-10-27T21:10+0300

нефть

армения

рф

ереван

росатом

россия

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg

ЕРЕВАН, 27 окт – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване по итогам встречи главы дипмиссии Сергея Копыркина с министром окружающей среды республики Амбарцумом Матевосяном. Отмечается, что во встрече приняли участие торговый представитель России в Армении Сергей Соломин, цифровой атташе торгпредства Алексей Ордин и представитель министерства экономического развития России Анастасия Иванова. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием российско-армянского взаимодействия в сфере экологии, природопользования и цифрового экомониторинга. "Особое внимание уделено предложениям госкорпорации "Росатом" по созданию интегрированных систем экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, а также возможностям применения российских технологий в сфере обращения с отходами и цифровизации природоохранного контроля", - заявили в пресс-службе. Торговый представитель России в Армении Соломин отметил готовность оказать содействие армянской стороне в привлечении передовых российских компаний к участию в тендерах и проектах, направленных на достижение целей устойчивого развития республики, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862969192.html

https://1prime.ru/20251021/rossiya-863756648.html

армения

рф

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, армения, рф, ереван, росатом, россия, технологии