"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга - 27.10.2025
"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга
"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга
Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T21:10+0300
2025-10-27T21:10+0300
ЕРЕВАН, 27 окт – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване по итогам встречи главы дипмиссии Сергея Копыркина с министром окружающей среды республики Амбарцумом Матевосяном. Отмечается, что во встрече приняли участие торговый представитель России в Армении Сергей Соломин, цифровой атташе торгпредства Алексей Ордин и представитель министерства экономического развития России Анастасия Иванова. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием российско-армянского взаимодействия в сфере экологии, природопользования и цифрового экомониторинга. "Особое внимание уделено предложениям госкорпорации "Росатом" по созданию интегрированных систем экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, а также возможностям применения российских технологий в сфере обращения с отходами и цифровизации природоохранного контроля", - заявили в пресс-службе. Торговый представитель России в Армении Соломин отметил готовность оказать содействие армянской стороне в привлечении передовых российских компаний к участию в тендерах и проектах, направленных на достижение целей устойчивого развития республики, говорится в сообщении.
21:10 27.10.2025
 
"Росатом" предложил создать в Армении системы экологического мониторинга

Росатом предложил создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга

© РИА Новости . Евгений Биятов
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЕРЕВАН, 27 окт – ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" предлагает создать в Армении интегрированные системы экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване по итогам встречи главы дипмиссии Сергея Копыркина с министром окружающей среды республики Амбарцумом Матевосяном.
Отмечается, что во встрече приняли участие торговый представитель России в Армении Сергей Соломин, цифровой атташе торгпредства Алексей Ордин и представитель министерства экономического развития России Анастасия Иванова. Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с развитием российско-армянского взаимодействия в сфере экологии, природопользования и цифрового экомониторинга.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
"Росатом" может создать центры аддитивных технологий в Омане, Египте и ЮАР
29 сентября, 20:21
"Особое внимание уделено предложениям госкорпорации "Росатом" по созданию интегрированных систем экологического мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, а также возможностям применения российских технологий в сфере обращения с отходами и цифровизации природоохранного контроля", - заявили в пресс-службе.
Торговый представитель России в Армении Соломин отметил готовность оказать содействие армянской стороне в привлечении передовых российских компаний к участию в тендерах и проектах, направленных на достижение целей устойчивого развития республики, говорится в сообщении.
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Армения предложила России продлить срок пребывания иностранцев
21 октября, 12:25
 
