Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти" - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/rosneft-863995610.html
СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти"
СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти" - 27.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти"
Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T22:26+0300
2025-10-27T22:26+0300
нефть
германия
сша
берлин
дональд трамп
фридрих мерц
роснефть
rosneft deutschland
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b70359a31c225b4bd5b4d44ed1f3c6f.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, администрация Дональда Трампа уведомила немецких коллег о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти Германии рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни. Один из собеседников агентства уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что филиал "Роснефти" в Германии, по его мнению, будет исключен из санкционного списка США.
https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863993698.html
германия
сша
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/49/829104989_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7401ad1749a4f7d7106d9a1647b45e2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, германия, сша, берлин, дональд трамп, фридрих мерц, роснефть, rosneft deutschland, энергетика
Нефть, ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Роснефть, Rosneft Deutschland, энергетика
22:26 27.10.2025
 
СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти"

Bloomberg: США предложили Германии 6-месячный срок для решения вопроса с активами Роснефти

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, администрация Дональда Трампа уведомила немецких коллег о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти Германии рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни.
Один из собеседников агентства уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что филиал "Роснефти" в Германии, по его мнению, будет исключен из санкционного списка США.
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Лукойл" объявил о намерении продать свои зарубежные активы
21:17
 
НефтьГЕРМАНИЯСШАБерлинДональд ТрампФридрих МерцРоснефтьRosneft Deutschlandэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала