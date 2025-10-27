https://1prime.ru/20251027/rosneft-863995610.html

СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти"

27.10.2025

СМИ: ФРГ предложили полгода, чтобы решить вопрос с активами "Роснефти"

Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить... | 27.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Администрация США предложила Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов "Роснефти", что позволит временно освободить их от действия американских санкций, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, администрация Дональда Трампа уведомила немецких коллег о намерении предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти Германии рассматривают это предложение и намерены представить обратную связь в ближайшие дни. Один из собеседников агентства уточнил, что министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить данный вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что филиал "Роснефти" в Германии, по его мнению, будет исключен из санкционного списка США.

