Российский рынок акций обновил годовой минимум

27.10.2025

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в начале новой недели и в основную торговую сессию падает на 2%, обновляя минимумы года, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.14 мск падает на 1,99% относительно предыдущего закрытия, до 2493,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,27%, до 1039,89 пункта. Ниже уровня 2500 пунктов основной индикатор рынка оказался впервые в этом году. В особенности дешевеют бумаги "Лукойла" (-5,1%), "Роснефти" (-3,7%), "Позитива" (-3,3%), "Ростелекома" (-3,1%). Индекс Мосбиржи обновил годовой минимум, и не исключено, что это еще не предел, поскольку поводов для разворота рынка вверх не проглядывается, считают эксперты компании "Алор брокер". Исходя из новостного фона, можно ожидать сохранения инерционного давления на российский рынок акций и повышенной волатильности, с переходом индекса Мосбиржи в диапазон 2400-2500 пунктов на этой неделе и вероятными попытками теста его нижней границы, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Теперь технической целью снижения выступает район минимумов декабря прошлого года – 2380 пунктов", - оценивают в "Алор брокере".

