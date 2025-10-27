https://1prime.ru/20251027/rynok-863981778.html

Российский рынок акций продолжил снижение

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в понедельник на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.14 мск снижался на 2,88%, до 2 470,58 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,37%, до 64,96 доллара за баррель. "События второй половины прошлой недели привели к падению рынка акций ниже 2500 пунктов – впервые с декабря 2024 года... К росту пессимистичных настроений привели перенос на неопределенный срок встречи лидеров России и США, санкции, а также пересмотр среднесрочного макроэкономического прогноза Банком России", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". "Российский фондовый рынок продолжает снижение в первую очередь из-за усиления геополитических рисков, связанных с переносом саммита президентов РФ и США, введением новых американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний и ужесточением санкционной политики ЕС. Дополнительное давление на рынок оказывает изменение денежно-кредитной политики: хотя ЦБ РФ снизил ключевую ставку, регулятор повысил прогноз по уровню ставок на 2026 год, что вызвало опасения среди инвесторов", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Лидеры роста и снижения котировок Единственные ценные бумаги из расчета основного индекса Мосбиржи, которые растут - обыкновенные акции "Башнефти" (+1,19%). "Группа X5 (-2,67%) сегодня представила свои финансовые результаты за третий квартал 2025 года, которые мы оцениваем как нейтральные. EBITDA оказалась немного выше консенсуса и продемонстрировала незначительный рост год к году", - рассказал Артем Михайлин из ИК "Велес капитал". В красной зоне - все голубые фишки, включая "Роснефть" (-5,64%) и "Лукойл" (-6,89%), ожидаемо потерявшие позиции после введения санкций США в конце прошедшей недели, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Также в лидерах снижения акции "СПБ биржи" (-5,68%), ТМК (-5,15%), "Норникеля" (-4,77%), ПИКа (-4,57%), "Газпром нефти" (-4,45%). Прогнозы Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "красной зоне". "Несмотря на понижение в начале недели, индекс может вернуть позиции и подняться выше 2500 пунктов в случае появления позитивных корпоративных новостей и выше 2600 пунктов - при изменении геополитической ситуации в лучшую сторону", - рассказал Силаев из УК "Альфа-капитал".

