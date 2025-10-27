Экс-глава МИД Австрии оценила роль ШОС в современном мире
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества играет гораздо большую роль в современном мире, нежели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я бы сказал, что такая региональная организация, как Шанхайская организация сотрудничества, играет гораздо более важную роль, чем ОБСЕ", - сказала она.
По мнению Кнайсль, ОБСЕ даже не является организацией в полном смысле, поскольку, как отметила она, у нее никогда не было собственного устава.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Шанхайская организация сотрудничества играет ключевую роль в процессе формирования системы евразийской безопасности. Он отметил, что сегодня это успешно развивающаяся многопрофильная организация, которая занимается максимально широким комплексом вопросов международной повестки: от обеспечения региональной безопасности, развития торгово-экономических связей до продвижения культурных и гуманитарных связей.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.