В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС - 27.10.2025
В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС
В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС - 27.10.2025, ПРАЙМ
В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС
План сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период включает более 300 пунктов, он позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:18+0300
2025-10-27T12:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
снг
евразийская экономическая комиссия
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/38/840693895_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_fd244736434b1107a5d68c20009b4822.jpg
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. План сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период включает более 300 пунктов, он позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и барьеров, сообщил журналистам первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. По его словам, сотрудничество СНГ и ЕАЭС обсудит в понедельник на плановом заседании Совет постоянных полномочных представителей Содружества. "Мы уже на протяжении более 12 лет взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией. Туда входят пять государств Содружества Независимых Государств, и вопрос чисто экономической интеграции более активно продвигается с учетом делегированных определенных полномочий этой организации. Для того чтобы не было коллизий по соответствующей международной правовой регуляторике, мы активно взаимодействуем в рамках планов, которые принимаются между исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссии. Сейчас действует план 2023 года, он заканчивается в 2025 году. Мы сейчас нарабатываем на очередной период соответствующий план. Там более 300 пунктов конкретных направлений", - сказал Петришенко. По его словам, это в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирования. "Спектр очень широкий, который позволит товарам на пространстве Содружества передвигаться без ограничений и без барьеров. Это очень важный элемент скоординированности нашей работы для того, чтобы мы получали синергетический интеграционный эффект от того, что реализовано в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Петришенко. По его словам, постпреды подведут итоги состоявшихся заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ, наметят задачи по реализации принятых высшими уставными органами документов и достигнутых договоренностей.
россия, мировая экономика, снг, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СНГ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
12:18 27.10.2025
 
В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС

Петришенко: новый план сотрудничества СНГ и ЕАЭС включает более 300 пунктов

Флаги стран-участниц ЕАЭС
Флаги стран-участниц ЕАЭС. Архивное фото
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. План сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период включает более 300 пунктов, он позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и барьеров, сообщил журналистам первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко.
По его словам, сотрудничество СНГ и ЕАЭС обсудит в понедельник на плановом заседании Совет постоянных полномочных представителей Содружества.
"Мы уже на протяжении более 12 лет взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией. Туда входят пять государств Содружества Независимых Государств, и вопрос чисто экономической интеграции более активно продвигается с учетом делегированных определенных полномочий этой организации. Для того чтобы не было коллизий по соответствующей международной правовой регуляторике, мы активно взаимодействуем в рамках планов, которые принимаются между исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссии. Сейчас действует план 2023 года, он заканчивается в 2025 году. Мы сейчас нарабатываем на очередной период соответствующий план. Там более 300 пунктов конкретных направлений", - сказал Петришенко.
По его словам, это в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирования. "Спектр очень широкий, который позволит товарам на пространстве Содружества передвигаться без ограничений и без барьеров. Это очень важный элемент скоординированности нашей работы для того, чтобы мы получали синергетический интеграционный эффект от того, что реализовано в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Петришенко.
По его словам, постпреды подведут итоги состоявшихся заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ, наметят задачи по реализации принятых высшими уставными органами документов и достигнутых договоренностей.
 
Заголовок открываемого материала