В СНГ рассказали о новом плане сотрудничества с ЕАЭС

2025-10-27T12:18+0300
2025-10-27T12:18+0300
2025-10-27T12:18+0300
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. План сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период включает более 300 пунктов, он позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и барьеров, сообщил журналистам первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. По его словам, сотрудничество СНГ и ЕАЭС обсудит в понедельник на плановом заседании Совет постоянных полномочных представителей Содружества. "Мы уже на протяжении более 12 лет взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией. Туда входят пять государств Содружества Независимых Государств, и вопрос чисто экономической интеграции более активно продвигается с учетом делегированных определенных полномочий этой организации. Для того чтобы не было коллизий по соответствующей международной правовой регуляторике, мы активно взаимодействуем в рамках планов, которые принимаются между исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссии. Сейчас действует план 2023 года, он заканчивается в 2025 году. Мы сейчас нарабатываем на очередной период соответствующий план. Там более 300 пунктов конкретных направлений", - сказал Петришенко. По его словам, это в первую очередь торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирования. "Спектр очень широкий, который позволит товарам на пространстве Содружества передвигаться без ограничений и без барьеров. Это очень важный элемент скоординированности нашей работы для того, чтобы мы получали синергетический интеграционный эффект от того, что реализовано в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Петришенко. По его словам, постпреды подведут итоги состоявшихся заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ, наметят задачи по реализации принятых высшими уставными органами документов и достигнутых договоренностей.
