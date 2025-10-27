https://1prime.ru/20251027/svo-863956563.html
"Упадет на колени". На Западе сделали заявление о скором крахе России
спецоперация на украине
запад
украина
европа
россия
переговоры
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На Западе широко распространено мнение, что России в ближайшем будущем придется запросить переговоры о мире на Украине, однако это всего лишь миф, раздутый с помощью пропаганды, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения", — подчеркнул журналист.Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по украинскому вопросу, подробно озвучивала свои взгляды на вопросы равной и неделимой безопасности и причины конфликта на Украине.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным составам, используемым для транспортировки вооружения и техники в зону боевых действий в Донбассе. По данным оборонного ведомства, украинские войска за сутки потеряли порядка 1515 солдат на разных участках специальной военной операции.
