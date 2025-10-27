Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Упадет на колени". На Западе сделали заявление о скором крахе России - 27.10.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Упадет на колени". На Западе сделали заявление о скором крахе России
"Упадет на колени". На Западе сделали заявление о скором крахе России
На Западе широко распространено мнение, что России в ближайшем будущем придется запросить переговоры о мире на Украине, однако это всего лишь миф, раздутый с... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На Западе широко распространено мнение, что России в ближайшем будущем придется запросить переговоры о мире на Украине, однако это всего лишь миф, раздутый с помощью пропаганды, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения", — подчеркнул журналист.Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по украинскому вопросу, подробно озвучивала свои взгляды на вопросы равной и неделимой безопасности и причины конфликта на Украине.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным составам, используемым для транспортировки вооружения и техники в зону боевых действий в Донбассе. По данным оборонного ведомства, украинские войска за сутки потеряли порядка 1515 солдат на разных участках специальной военной операции.
запад, украина, европа, россия, переговоры
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ, переговоры
02:27 27.10.2025
 
"Упадет на колени". На Западе сделали заявление о скором крахе России

Боуз: на Западе популярно мнение о слабости России, но это заблуждение

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. На Западе широко распространено мнение, что России в ближайшем будущем придется запросить переговоры о мире на Украине, однако это всего лишь миф, раздутый с помощью пропаганды, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения", — подчеркнул журналист.
Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по украинскому вопросу, подробно озвучивала свои взгляды на вопросы равной и неделимой безопасности и причины конфликта на Украине.
По информации Министерства обороны, за последние сутки российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и железнодорожным составам, используемым для транспортировки вооружения и техники в зону боевых действий в Донбассе. По данным оборонного ведомства, украинские войска за сутки потеряли порядка 1515 солдат на разных участках специальной военной операции.
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАЕВРОПАРОССИЯпереговоры
 
 
