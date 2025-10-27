Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали новом плане Украины - 27.10.2025
Спецоперация на Украине
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали новом плане Украины
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали новом плане Украины - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали новом плане Украины
Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре в России с целью вызвать мощные ответные действия и подтолкнуть страны НАТО к более активному вмешательству... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре в России с целью вызвать мощные ответные действия и подтолкнуть страны НАТО к более активному вмешательству в конфликт, написал аналитик из Венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х. "Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга в эту войну", — отметил аналитик.В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что украинские вооруженные силы атаковали плотину Белгородского водохранилища, что привело к ее повреждению. Он предупредил, что в случае повторных атак и разрушения дамбы может произойти затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в населенных пунктах Белгородчины, где проживают около тысячи человек. Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец, к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.Региональные власти предложили жителям деревень, которым может угрожать затопление и которым некуда переселиться, разместиться в пунктах временного размещения в областном центре.
украина
белгородская область
белгород
03:59 27.10.2025 (обновлено: 04:01 27.10.2025)
 
"Вам об этом не говорят". На Западе рассказали новом плане Украины

Кошкович: Украина атакует дамбу в Белгороде, чтобы вызвать ответ России

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре в России с целью вызвать мощные ответные действия и подтолкнуть страны НАТО к более активному вмешательству в конфликт, написал аналитик из Венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.
"Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга в эту войну", — отметил аналитик.
В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что украинские вооруженные силы атаковали плотину Белгородского водохранилища, что привело к ее повреждению. Он предупредил, что в случае повторных атак и разрушения дамбы может произойти затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц в населенных пунктах Белгородчины, где проживают около тысячи человек. Белгородское водохранилище расположено на реке Северский Донец, к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
Региональные власти предложили жителям деревень, которым может угрожать затопление и которым некуда переселиться, разместиться в пунктах временного размещения в областном центре.
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища
25 октября, 12:20
Заголовок открываемого материала