Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251027/svo-863958857.html
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия - 27.10.2025, ПРАЙМ
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия
Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T07:50+0300
2025-10-27T07:50+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
цру
сша
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби."Оценивать прогресс в войне на истощение нельзя, просто наблюдая изменение карт и передвижение линии фронта. Этот прогресс будет неминуемо медленным — пока не наступит поворот. Знаете, именно это случилось во время Первой мировой войны. Первая мировая война не закончилась из-за внезапного прорывного события, когда немецкие армии были повержены, подняли белый флаг и признали своё поражение. Одна из сторон просто была истощена и не могла продолжать. И, как мне кажется, такой сценарий разворачивается в текущем конфликте на Украине", — сказал эксперт.Вместе с тем он отметил, что Россия применяет стратегию войны на истощение, используя свои очевидные преимущества — обширную территорию, численность населения и масштаб военно-промышленного комплекса, который способен производить больше вооружения и боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые, не говоря уже об Украине.По данным Министерства обороны, за последние сутки российские силы нанесли удары по энергетическим объектам и железнодорожным составам, используемым для транспортировки оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Вооруженные силы Украины на всех направлениях специальной военной операции потеряли порядка 1515 солдат, сообщило ведомство.
https://1prime.ru/20251024/vsu-863912482.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_8751ecafe1e30b5b237e287cd832d0fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, украина, цру, сша, европа, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, ЦРУ, США, ЕВРОПА, РОССИЯ
07:50 27.10.2025
 
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия

Биби: Украина не капитулирует, но выдохнется и не сможет продолжать воевать

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.
"Оценивать прогресс в войне на истощение нельзя, просто наблюдая изменение карт и передвижение линии фронта. Этот прогресс будет неминуемо медленным — пока не наступит поворот. Знаете, именно это случилось во время Первой мировой войны. Первая мировая война не закончилась из-за внезапного прорывного события, когда немецкие армии были повержены, подняли белый флаг и признали своё поражение. Одна из сторон просто была истощена и не могла продолжать. И, как мне кажется, такой сценарий разворачивается в текущем конфликте на Украине", — сказал эксперт.
Вместе с тем он отметил, что Россия применяет стратегию войны на истощение, используя свои очевидные преимущества — обширную территорию, численность населения и масштаб военно-промышленного комплекса, который способен производить больше вооружения и боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые, не говоря уже об Украине.
По данным Министерства обороны, за последние сутки российские силы нанесли удары по энергетическим объектам и железнодорожным составам, используемым для транспортировки оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Вооруженные силы Украины на всех направлениях специальной военной операции потеряли порядка 1515 солдат, сообщило ведомство.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
24 октября, 22:56
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАЦРУСШАЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала