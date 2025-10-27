https://1prime.ru/20251027/svo-863958857.html

Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия

Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия - 27.10.2025, ПРАЙМ

Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия

Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T07:50+0300

2025-10-27T07:50+0300

2025-10-27T07:50+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

украина

цру

сша

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби."Оценивать прогресс в войне на истощение нельзя, просто наблюдая изменение карт и передвижение линии фронта. Этот прогресс будет неминуемо медленным — пока не наступит поворот. Знаете, именно это случилось во время Первой мировой войны. Первая мировая война не закончилась из-за внезапного прорывного события, когда немецкие армии были повержены, подняли белый флаг и признали своё поражение. Одна из сторон просто была истощена и не могла продолжать. И, как мне кажется, такой сценарий разворачивается в текущем конфликте на Украине", — сказал эксперт.Вместе с тем он отметил, что Россия применяет стратегию войны на истощение, используя свои очевидные преимущества — обширную территорию, численность населения и масштаб военно-промышленного комплекса, который способен производить больше вооружения и боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые, не говоря уже об Украине.По данным Министерства обороны, за последние сутки российские силы нанесли удары по энергетическим объектам и железнодорожным составам, используемым для транспортировки оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Вооруженные силы Украины на всех направлениях специальной военной операции потеряли порядка 1515 солдат, сообщило ведомство.

https://1prime.ru/20251024/vsu-863912482.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, украина, цру, сша, европа, россия