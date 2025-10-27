https://1prime.ru/20251027/svo-863958857.html
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, как именно победит Россия
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украина не сдастся, но достигнет состояния, при котором не сможет продолжать воевать, предсказал в эфире YouTube-канала бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби."Оценивать прогресс в войне на истощение нельзя, просто наблюдая изменение карт и передвижение линии фронта. Этот прогресс будет неминуемо медленным — пока не наступит поворот. Знаете, именно это случилось во время Первой мировой войны. Первая мировая война не закончилась из-за внезапного прорывного события, когда немецкие армии были повержены, подняли белый флаг и признали своё поражение. Одна из сторон просто была истощена и не могла продолжать. И, как мне кажется, такой сценарий разворачивается в текущем конфликте на Украине", — сказал эксперт.Вместе с тем он отметил, что Россия применяет стратегию войны на истощение, используя свои очевидные преимущества — обширную территорию, численность населения и масштаб военно-промышленного комплекса, который способен производить больше вооружения и боеприпасов, чем США и Европа вместе взятые, не говоря уже об Украине.По данным Министерства обороны, за последние сутки российские силы нанесли удары по энергетическим объектам и железнодорожным составам, используемым для транспортировки оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Вооруженные силы Украины на всех направлениях специальной военной операции потеряли порядка 1515 солдат, сообщило ведомство.
