Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин

Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин - 27.10.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T12:24+0300

2025-10-27T12:24+0300

2025-10-27T12:24+0300

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. "Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот", - заявил президент на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома. Трамп также подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут "феноменальный бизнес", и все это благодаря инициированным им пошлинам.

