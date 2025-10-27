Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин - 27.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:24+0300
2025-10-27T12:24+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. "Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот", - заявил президент на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома. Трамп также подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут "феноменальный бизнес", и все это благодаря инициированным им пошлинам.
12:24 27.10.2025
 
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин

Трамп заявил, что американские автомобильные компании обанкротились бы без его пошлин

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.
"Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот", - заявил президент на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут "феноменальный бизнес", и все это благодаря инициированным им пошлинам.
 
