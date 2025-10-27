https://1prime.ru/20251027/trump-863971142.html
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин - 27.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:24+0300
2025-10-27T12:24+0300
2025-10-27T12:24+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
мексика
канада
дональд трамп
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_0:166:2436:1536_1920x0_80_0_0_2d057d8dbc58c49c5a481d897ac5494d.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. "Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот", - заявил президент на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома. Трамп также подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут "феноменальный бизнес", и все это благодаря инициированным им пошлинам.
сша
мексика
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_447:168:2436:1659_1920x0_80_0_0_acf0ac34d2669052c0c9e88be7d78309.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, авто
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп, Авто
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин
Трамп заявил, что американские автомобильные компании обанкротились бы без его пошлин
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании страны обанкротились бы, если бы не его экономическая политика.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.
"Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот", - заявил президент на пресс-конференции на борту Air Force One, которую опубликовал YouTube-канал Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут "феноменальный бизнес", и все это благодаря инициированным им пошлинам.