"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину
2025-10-27T08:01+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
запад
киев
нато
ес
мид
сергей лавров
скотт риттер
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", — сказал эксперт.Риттер также раскритиковал европейский истеблишмент, обвинив его в недальновидности, и подчеркнул, что политики Евросоюза сами себя загнали в тупик."Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются", — подчеркнул Риттер.Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.Москва неоднократно предупреждала страны Запада о том, что поставки оружия Украине не влияют на исход и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, НАТО задействовано в этом противостоянии напрямую, не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку кадров.
