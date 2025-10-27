https://1prime.ru/20251027/ukraina-863959325.html

"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину

"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину - 27.10.2025, ПРАЙМ

"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину

Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T08:01+0300

2025-10-27T08:01+0300

2025-10-27T08:02+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

украина

запад

киев

нато

ес

мид

сергей лавров

скотт риттер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", — сказал эксперт.Риттер также раскритиковал европейский истеблишмент, обвинив его в недальновидности, и подчеркнул, что политики Евросоюза сами себя загнали в тупик."Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются", — подчеркнул Риттер.Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.Москва неоднократно предупреждала страны Запада о том, что поставки оружия Украине не влияют на исход и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, НАТО задействовано в этом противостоянии напрямую, не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку кадров.

https://1prime.ru/20251023/ukraina-863862821.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, украина, запад, киев, нато, ес, мид, сергей лавров, скотт риттер