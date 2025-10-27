Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину
Спецоперация на Украине
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину - 27.10.2025, ПРАЙМ
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину
Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:01+0300
2025-10-27T08:02+0300
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", — сказал эксперт.Риттер также раскритиковал европейский истеблишмент, обвинив его в недальновидности, и подчеркнул, что политики Евросоюза сами себя загнали в тупик."Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются", — подчеркнул Риттер.Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.Москва неоднократно предупреждала страны Запада о том, что поставки оружия Украине не влияют на исход и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, НАТО задействовано в этом противостоянии напрямую, не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку кадров.
08:01 27.10.2025 (обновлено: 08:02 27.10.2025)
 
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не сможет не поддерживать Украину

Риттер: поражение Украины будет означать и поражение Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Западные государства не могут оставить Украину без поддержки, так как поражение Киева будет означать и их неудачу, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Европейская политическая и экономическая элита вложила столько политического и экономического капитала в модель поддержки Украины, что теперь она просто не способна рассматривать какие-либо другие варианты. В тот момент, когда они отступят от Украины, это будет означать проигрыш Украины. А если Украина проигрывает стратегически, то и они терпят стратегическое поражение", — сказал эксперт.
Риттер также раскритиковал европейский истеблишмент, обвинив его в недальновидности, и подчеркнул, что политики Евросоюза сами себя загнали в тупик.
"Так что это отчаявшиеся люди, у которых нет другого выхода, кроме как продолжать упорствовать в глупости, чем они, собственно, и занимаются", — подчеркнул Риттер.
Также он предупредил, что для европейских экономистов проигрыш Украины приведет к тому, что их привлекут к ответственности за все тяжелые экономические последствия их действий, связанных с поддержкой санкций и другими мерами.
Москва неоднократно предупреждала страны Запада о том, что поставки оружия Украине не влияют на исход и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, НАТО задействовано в этом противостоянии напрямую, не только через отправку военной техники и оборудования, но и через подготовку кадров.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС найдет средства на финансирование Украины, заявил глава Евросовета
23 октября, 22:17
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиевНАТОЕСМИДСергей ЛавровСкотт Риттер
 
 
