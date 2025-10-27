Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/vuchich-863989578.html
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич - 27.10.2025, ПРАЙМ
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T19:11+0300
2025-10-27T19:11+0300
нефть
сербия
хорватия
сша
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
janaf
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой началось 9 октября. Премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр экономики Анте Шушняр неоднократно высказывали идею приобретения компанией-оператором Адриатического нефтепровода (JANAF), по которому поступало до санкций сырье NIS, значительной доли в компании. "Поскольку вижу, что в Хорватии продолжают разговоры о том, как они станут владельцами, я только скажу им, и если есть некоторые россияне, которые об этому размышляют, хочу оповестить их, что этого не произойдет. Пусть имеют это в виду, ничего больше", - сказал Вучич TV Informer и добавил, что в конце этой или следующей недели сможет сказать больше по вопросу "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии указал 23 октября, что власти страны "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS и граждане не должны бояться нехватки нефтепродуктов. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html
https://1prime.ru/20251020/vuchich-863734225.html
https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html
сербия
хорватия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сербия, хорватия, сша, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf, энергетика
Нефть, СЕРБИЯ, ХОРВАТИЯ, США, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF, энергетика
19:11 27.10.2025
 
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич

Вучич: Хорватия не станет владельцем российско-сербской NIS

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой началось 9 октября.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр экономики Анте Шушняр неоднократно высказывали идею приобретения компанией-оператором Адриатического нефтепровода (JANAF), по которому поступало до санкций сырье NIS, значительной доли в компании.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
19:02
"Поскольку вижу, что в Хорватии продолжают разговоры о том, как они станут владельцами, я только скажу им, и если есть некоторые россияне, которые об этому размышляют, хочу оповестить их, что этого не произойдет. Пусть имеют это в виду, ничего больше", - сказал Вучич TV Informer и добавил, что в конце этой или следующей недели сможет сказать больше по вопросу "Нефтяной индустрии Сербии".
Президент Сербии указал 23 октября, что власти страны "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS и граждане не должны бояться нехватки нефтепродуктов.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич прокомментировал запрет ЕС на транзит российского газа
20 октября, 22:38
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти
25 октября, 22:31
 
НефтьСЕРБИЯХОРВАТИЯСШААлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковNISГазпромJANAFэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала