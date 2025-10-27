Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой началось 9 октября.
"Поскольку вижу, что в Хорватии продолжают разговоры о том, как они станут владельцами, я только скажу им, и если есть некоторые россияне, которые об этому размышляют, хочу оповестить их, что этого не произойдет. Пусть имеют это в виду, ничего больше", - сказал Вучич TV Informer и добавил, что в конце этой или следующей недели сможет сказать больше по вопросу "Нефтяной индустрии Сербии".
Президент Сербии указал 23 октября, что власти страны "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS и граждане не должны бояться нехватки нефтепродуктов.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.