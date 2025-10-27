https://1prime.ru/20251027/vuchich-863989578.html

Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич

Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич - 27.10.2025, ПРАЙМ

Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T19:11+0300

2025-10-27T19:11+0300

2025-10-27T19:11+0300

нефть

сербия

хорватия

сша

александр вучич

павел сорокин

александр дюков

nis

газпром

janaf

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия не получит доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии (NIS), действие санкций США против которой началось 9 октября. Премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр экономики Анте Шушняр неоднократно высказывали идею приобретения компанией-оператором Адриатического нефтепровода (JANAF), по которому поступало до санкций сырье NIS, значительной доли в компании. "Поскольку вижу, что в Хорватии продолжают разговоры о том, как они станут владельцами, я только скажу им, и если есть некоторые россияне, которые об этому размышляют, хочу оповестить их, что этого не произойдет. Пусть имеют это в виду, ничего больше", - сказал Вучич TV Informer и добавил, что в конце этой или следующей недели сможет сказать больше по вопросу "Нефтяной индустрии Сербии". Президент Сербии указал 23 октября, что власти страны "возьмут в ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS и граждане не должны бояться нехватки нефтепродуктов. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США NIS и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html

https://1prime.ru/20251020/vuchich-863734225.html

https://1prime.ru/20251025/tramp-863935476.html

сербия

хорватия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия, хорватия, сша, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf, энергетика