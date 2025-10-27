https://1prime.ru/20251027/yuan-863981543.html

Курс юаня на Мосбирже падает вторую сессию подряд

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник продолжает вторую сессию ощутимо снижаться в направлении ключевой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.42 мск падал на 6 копеек (-0,5%), до 11,09 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,02-11,10 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,43 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,162 против 7,106 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,79 рубля. Рубль усиливает рост Юань на Мосбирже в понедельник продолжает прибавлять после жестких сигналов ЦБ РФ, озвученных в прошлую пятницу в решении и комментариях по ключевой ставке. "Поддержку рублю оказывает повышение прогноза средней величины ключевой ставки на 2026 год. До заседания ЦБ на прошлой неделе эксперты склонялись к значениям 12–13%, теперь же ожидают порядка 13–15%. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет в декабре, прогнозируется, что регулятор снова снизит ставку еще на 0,5 процентного пункта, до 16%", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,22% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,23% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.45 мск снижалась на 0,1%, до 65,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 98,8 пункта. Прогнозы Ослабление рубля в первой половине прошлой недели из-за санкционных геополитических новостей было ограниченным и временным, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Поддержку валютному рынку оказывают продажи валюты компаниями-экспортерами, которые осуществляют подготовку к налоговому периоду. Кроме того, по данным Банка России, в сентябре существенно увеличились валютные средства нефинансовых организаций в банках (на 1,1 триллиона рублей с исключением валютной переоценки). В основном выросли валютные депозиты компаний-экспортеров. Полученные средства могут поступать на рынок в периоды волатильности, когда курс для продажи валюты становится более привлекательным", - добавляет она. Замедление снижения ставки - фактор, играющий в пользу курса национальной валюты РФ, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила два главных фактора укрепления рубля - высокие ставки, которые делают активы в рублях привлекательнее, и снижение спроса на валюту со стороны компаний, которые с начала осени накапливали ее для выплат", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

