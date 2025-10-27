Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863965367.html
2025-10-27T10:47+0300
2025-10-27T10:47+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
владимир путин
валерий герасимов
всу
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу - и это значительное количество войск... Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.В воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.Так же сообщалось, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тысяч.
владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
10:47 27.10.2025
 
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину

Зеленский заявил о сложной ситуации в Красноармейске

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу - и это значительное количество войск... Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.
В воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

Так же сообщалось, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тысяч.
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУ
 
 
