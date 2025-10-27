https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863965367.html
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину
27.10.2025
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу - и это значительное количество войск... Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.В воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.Так же сообщалось, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тысяч.
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину
Зеленский заявил о сложной ситуации в Красноармейске
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу - и это значительное количество войск... Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.
В воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
Так же сообщалось, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тысяч.
