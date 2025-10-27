https://1prime.ru/20251027/zelenskiy-863965367.html

Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину

Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину - 27.10.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину

Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Против Покровска... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T10:47+0300

2025-10-27T10:47+0300

2025-10-27T10:47+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

владимир путин

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что российские военные зашли в Красноармейск и назвал ситуацию сложной. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Против Покровска россияне сосредоточили свою основную ударную группу - и это значительное количество войск... Конечно, это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — заявил он.В воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.Так же сообщалось, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на красноармейском направлении — 5,5 тысяч.

https://1prime.ru/20251026/ukraina-863943396.html

https://1prime.ru/20251026/burevestnik-863944413.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, владимир путин, валерий герасимов, всу