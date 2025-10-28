В Финляндии начались проблемы с оплатой картами АЗС "дочки" "Лукойла"
Проблемы с оплатой картами АЗС "дочки" "Лукойла" начались в Финляндии на фоне санкций
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Проблемы с оплатой картами АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil начались в Финляндии на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat.
"Транспортные компании испытывают трудности с оплатой топлива, приобретенного по картам Teboil", - говорится в сообщении.
Проблемы с оплатой начались еще в понедельник, платежи по корпоративным картам АЗС Teboil не проходят. Как уточняет издание, финские банки формально не обязаны следовать санкционным решениям, но на практике им приходится подчиняться.
Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.