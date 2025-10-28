https://1prime.ru/20251028/azs-864020509.html

В Финляндии начались проблемы с оплатой картами АЗС "дочки" "Лукойла"

В Финляндии начались проблемы с оплатой картами АЗС "дочки" "Лукойла" - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Финляндии начались проблемы с оплатой картами АЗС "дочки" "Лукойла"

Проблемы с оплатой картами АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil начались в Финляндии на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций, сообщает во вторник... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T19:41+0300

2025-10-28T19:41+0300

2025-10-28T19:41+0300

бизнес

финляндия

сша

рф

мария захарова

teboil

лукойл

neste

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Проблемы с оплатой картами АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil начались в Финляндии на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций, сообщает во вторник издание Helsingin Sanomat. "Транспортные компании испытывают трудности с оплатой топлива, приобретенного по картам Teboil", - говорится в сообщении. Проблемы с оплатой начались еще в понедельник, платежи по корпоративным картам АЗС Teboil не проходят. Как уточняет издание, финские банки формально не обязаны следовать санкционным решениям, но на практике им приходится подчиняться. Ранее в понедельник две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива со стороны финской нефтеперерабатывающей компании Neste. Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20251027/lukoyl-863993698.html

финляндия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финляндия, сша, рф, мария захарова, teboil, лукойл, neste