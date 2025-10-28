https://1prime.ru/20251028/gibdd-864003036.html

В Приморье экс-сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток

В Приморье экс-сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток - 28.10.2025, ПРАЙМ

В Приморье экс-сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток

Бывшие сотрудники ГИБДД Приморья осуждены на сроки от 5,5 до 10 лет лишения свободы за получение от экзаменуемых на водительские права взяток в составе группы,... | 28.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-28T06:55+0300

2025-10-28T06:55+0300

2025-10-28T06:55+0300

общество

бизнес

экономика

приморский край

приморье

владивосток

умвд

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864003036.jpg?1761623757

ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – ПРАЙМ. Бывшие сотрудники ГИБДД Приморья осуждены на сроки от 5,5 до 10 лет лишения свободы за получение от экзаменуемых на водительские права взяток в составе группы, созданной бывшим начальником УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олегом Зубакиным, сообщает краевая прокуратура. Ранее ведомство сообщало, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, обвиняются в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы "за способствование" успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: шесть должностных лиц и шесть посредников. В феврале 2022 года Зубакина заключили под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. В феврале 2025 года руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева сообщала РИА Новости, что Зубакин убыл в зону специальной военной операции, производство по уголовному делу в отношении него приостановлено. "Советский районный суд Владивостока постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы, ранее занимавших должности в МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 10 лет со штрафами в размере от 350 тысяч рублей до 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Также суд лишил подсудимых права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил их специальных званий. Кроме того, суд постановил конфисковать у фигурантов в доход государства эквивалент полученных в виде взяток денег. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратура отмечает, что каждому из фигурантов инкриминировано от трех до 16 эпизодов получения взяток в составе преступной группы, созданной Зубакиным. Размер взяток варьировался от 25 до 150 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении посредников, а также начальника МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю были выделены в отдельное производство. По искам прокурора края взыскано имущество бывшего главы МЭО ГИБДД УМВД России по краю на сумму более 20 миллионов рублей, также обращена в доход государства квартира, купленная во Владивостоке его заместителем на неподтвержденные доходы.

приморский край

приморье

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, приморский край, приморье, владивосток, умвд, мвд