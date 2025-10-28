https://1prime.ru/20251028/neft-864015700.html

Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco

2025-10-28T16:10+0300

нефть

европа

сша

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative. "Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 миллионам баррелей нефти в сутки, то сегодня это 340-345 миллионов баррелей. Если мы посмотрим на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он. По его словам, самый большой потенциал роста в плане потребления углеводородов у стран Глобального Юга, поскольку там низкое потребление на душу населения. "Если в странах Юга приходится два барреля на душу населения, то в Европе - это девять, а в США - это 22, поэтому мы видим спрос в основном от развивающихся стран, которые хотят строить свою экономику", - добавил Нассер.

