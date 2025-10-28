Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco - 28.10.2025
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco - 28.10.2025, ПРАЙМ
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T16:10+0300
2025-10-28T16:10+0300
нефть
европа
сша
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative. "Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 миллионам баррелей нефти в сутки, то сегодня это 340-345 миллионов баррелей. Если мы посмотрим на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он. По его словам, самый большой потенциал роста в плане потребления углеводородов у стран Глобального Юга, поскольку там низкое потребление на душу населения. "Если в странах Юга приходится два барреля на душу населения, то в Европе - это девять, а в США - это 22, поэтому мы видим спрос в основном от развивающихся стран, которые хотят строить свою экономику", - добавил Нассер.
европа
сша
нефть, европа, сша, saudi aramco
Нефть, ЕВРОПА, США, Saudi Aramco
16:10 28.10.2025
 
Спрос на углеводороды в мире остается высоким, заявили в Saudi Aramco

Saudi Aramco: спрос на нефть в мире в 2026 году вырастет на 1,1-1,4 млн б/с

ДОХА, 28 окт - ПРАЙМ. Спрос на углеводороды в мире остается высоким, 80% спроса исходит от стран Глобального Юга, согласно прогнозам, в 2026 году рост спроса будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, заявил во вторник исполнительный директор саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер во время трансляции форума Future Investment Initiative.
"Спрос на углеводороды остается высоким. Если десять лет назад он был на уровне, эквивалентном 295 миллионам баррелей нефти в сутки, то сегодня это 340-345 миллионов баррелей. Если мы посмотрим на рост спроса в этом году, то он находится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно разным прогнозам, рост спроса в 2026 году будет на уровне 1,1-1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал он.
По его словам, самый большой потенциал роста в плане потребления углеводородов у стран Глобального Юга, поскольку там низкое потребление на душу населения. "Если в странах Юга приходится два барреля на душу населения, то в Европе - это девять, а в США - это 22, поэтому мы видим спрос в основном от развивающихся стран, которые хотят строить свою экономику", - добавил Нассер.
