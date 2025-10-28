Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации
Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T13:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
индия
сша
дмитрий песков
мария захарова
лукойл
роснефть
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В рамках менеджмента проектов, которые реализуются в контексте этого торгово-экономического сотрудничества, конечно, мы обсуждаем самые различные вопросы. Поэтому какая-то конкретика здесь вряд ли уместна и вряд ли возможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти. Министерство финансов США на минувшей неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия, мировая экономика, рф, индия, сша, дмитрий песков, мария захарова, лукойл, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ИНДИЯ, США, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Лукойл, Роснефть
13:41 28.10.2025
 
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации

Песков: РФ обсуждает с Индией и КНР разные вопросы в рамках экономического сотрудничества

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В рамках менеджмента проектов, которые реализуются в контексте этого торгово-экономического сотрудничества, конечно, мы обсуждаем самые различные вопросы. Поэтому какая-то конкретика здесь вряд ли уместна и вряд ли возможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти.
Министерство финансов США на минувшей неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Росиии и Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Титов рассказал, как Россия и Китай борются с давлением Запада
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФИНДИЯСШАДмитрий ПесковМария ЗахароваЛукойлРоснефть
 
 
