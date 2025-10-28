https://1prime.ru/20251028/peskov-864013259.html
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации
Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T13:41+0300
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия обсуждает с Индией и Китаем самые различные вопросы в рамках торгово-экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В рамках менеджмента проектов, которые реализуются в контексте этого торгово-экономического сотрудничества, конечно, мы обсуждаем самые различные вопросы. Поэтому какая-то конкретика здесь вряд ли уместна и вряд ли возможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждала ли РФ с Индией и Китаем усиление давления со стороны США из-за покупки российской нефти. Министерство финансов США на минувшей неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Песков: Россия обсуждает с Индией и КНР вопросы экономической кооперации
