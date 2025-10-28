Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251028/reys-864017157.html
2025-10-28T17:14+0300
2025-10-28T17:14+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Centrum Air запускает рейсы из "Пулково" в Ташкент. С 27 октября стартуют регулярные прямые рейсы перевозчика из Санкт-Петербурга в столицу Узбекистана", - говорится в сообщении. Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолётах Airbus A320. Отмечается, что Ташкент входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у пассажиров из аэропорта "Пулково" в нынешнем году. А новые рейсы расширяют возможности путешествий с пересадками в Ташкенте по популярным международным направлениям, включая Бангкок, Дубай, Гуанчжоу, Сеул, Дели, Пхукет и другие города Азии и Ближнего Востока. Из аэропорта "Пулково" авиакомпания Centrum Air также выполняет рейсы в Термез, Ургенч, Самарканд и Наманган. Всего по итогам первых трёх кварталов года из аэропорта "Пулково" в Узбекистан было совершено почти 1,5 тысячи рейсов семью авиакомпаниями.
17:14 28.10.2025
 
Centrum Air запускает регулярные рейсы между Петербургом и Ташкентом

Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Centrum Air запускает рейсы из "Пулково" в Ташкент. С 27 октября стартуют регулярные прямые рейсы перевозчика из Санкт-Петербурга в столицу Узбекистана", - говорится в сообщении.
Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолётах Airbus A320.
Отмечается, что Ташкент входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у пассажиров из аэропорта "Пулково" в нынешнем году. А новые рейсы расширяют возможности путешествий с пересадками в Ташкенте по популярным международным направлениям, включая Бангкок, Дубай, Гуанчжоу, Сеул, Дели, Пхукет и другие города Азии и Ближнего Востока.
Из аэропорта "Пулково" авиакомпания Centrum Air также выполняет рейсы в Термез, Ургенч, Самарканд и Наманган.
Всего по итогам первых трёх кварталов года из аэропорта "Пулково" в Узбекистан было совершено почти 1,5 тысячи рейсов семью авиакомпаниями.
Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание
26 октября, 00:21
 
