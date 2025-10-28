https://1prime.ru/20251028/reys-864017157.html
Centrum Air запускает регулярные рейсы между Петербургом и Ташкентом
Centrum Air запускает регулярные рейсы между Петербургом и Ташкентом - 28.10.2025, ПРАЙМ
Centrum Air запускает регулярные рейсы между Петербургом и Ташкентом
Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T17:14+0300
2025-10-28T17:14+0300
2025-10-28T17:14+0300
бизнес
ташкент
санкт-петербург
бангкок
аэропорт пулково
centrum air
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Centrum Air запускает рейсы из "Пулково" в Ташкент. С 27 октября стартуют регулярные прямые рейсы перевозчика из Санкт-Петербурга в столицу Узбекистана", - говорится в сообщении. Перелеты будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолётах Airbus A320. Отмечается, что Ташкент входит в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у пассажиров из аэропорта "Пулково" в нынешнем году. А новые рейсы расширяют возможности путешествий с пересадками в Ташкенте по популярным международным направлениям, включая Бангкок, Дубай, Гуанчжоу, Сеул, Дели, Пхукет и другие города Азии и Ближнего Востока. Из аэропорта "Пулково" авиакомпания Centrum Air также выполняет рейсы в Термез, Ургенч, Самарканд и Наманган. Всего по итогам первых трёх кварталов года из аэропорта "Пулково" в Узбекистан было совершено почти 1,5 тысячи рейсов семью авиакомпаниями.
https://1prime.ru/20251026/aviakompanii-863936450.html
ташкент
санкт-петербург
бангкок
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ташкент, санкт-петербург, бангкок, аэропорт пулково, centrum air, a320neo
Бизнес, Ташкент, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАНГКОК, аэропорт Пулково, Centrum Air, A320neo
Centrum Air запускает регулярные рейсы между Петербургом и Ташкентом
Авиакомпания Centrum Air запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ташкентом