Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после заметного снижения в понедельник, но это лишь "технический отскок" в отсутствие позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск подскакивает на 1,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 512,42 пункта. "Российский рынок акций сегодня, 28 октября, открылся техническим отскоком после длительного падения на фоне сохраняющегося негативного новостного фона: закрываются шорт-позиции для краткосрочной фиксации прибыли", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "После серьёзного падения в понедельник индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от минимумов... В плюсе и все голубые фишки", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах же роста стоимости - акции "Соллерса" (+8,62%), "СПБ биржи" (+4,94%), ВК (+4,72%), "Норникеля" (+3,92%), а также "Лукойла" (+4%). "Акции "Лукойла" начинают восстанавливаться после снижения на 18% по результатам прошлой недели на новостях о новых санкциях США. Также против бумаг компании сработали заявления о переносе выплаты промежуточных дивидендов и намерения о продаже своих зарубежных активов", - объясняет Силаев. Также сегодня Сбербанк отчитался - его чистая квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков на 6%, и акции кредитной организации подорожали на 2,32%, добавил он. Дешевеют при этом лишь акции Московской биржи (−0,31%) и ОГК 2 (−0,26%). Лозовой ожидает закрытия сессии в "зеленой зоне", но ниже 2500 пунктов по индексу. Сигналов устойчивого разворота пока недостаточно, да и глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущий цикл снижения ключевой ставки может затронуть весь 2026 год, комментирует Лозовой. Кроме того, давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность относительно последствий международных санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти", заключает Максим Федосов из УК "Первая".

