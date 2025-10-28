Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251028/rynok--864015112.html
Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника
Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника - 28.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника
Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после заметного снижения в понедельник, но это лишь "технический отскок" в отсутствие позитивных... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T15:48+0300
2025-10-28T15:48+0300
экономика
рынок
торги
сша
эльвира набиуллина
лукойл
мосбиржа
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после заметного снижения в понедельник, но это лишь "технический отскок" в отсутствие позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск подскакивает на 1,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 512,42 пункта. "Российский рынок акций сегодня, 28 октября, открылся техническим отскоком после длительного падения на фоне сохраняющегося негативного новостного фона: закрываются шорт-позиции для краткосрочной фиксации прибыли", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "После серьёзного падения в понедельник индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от минимумов... В плюсе и все голубые фишки", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах же роста стоимости - акции "Соллерса" (+8,62%), "СПБ биржи" (+4,94%), ВК (+4,72%), "Норникеля" (+3,92%), а также "Лукойла" (+4%). "Акции "Лукойла" начинают восстанавливаться после снижения на 18% по результатам прошлой недели на новостях о новых санкциях США. Также против бумаг компании сработали заявления о переносе выплаты промежуточных дивидендов и намерения о продаже своих зарубежных активов", - объясняет Силаев. Также сегодня Сбербанк отчитался - его чистая квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков на 6%, и акции кредитной организации подорожали на 2,32%, добавил он. Дешевеют при этом лишь акции Московской биржи (−0,31%) и ОГК 2 (−0,26%). Лозовой ожидает закрытия сессии в "зеленой зоне", но ниже 2500 пунктов по индексу. Сигналов устойчивого разворота пока недостаточно, да и глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущий цикл снижения ключевой ставки может затронуть весь 2026 год, комментирует Лозовой. Кроме того, давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность относительно последствий международных санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти", заключает Максим Федосов из УК "Первая".
https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, эльвира набиуллина, лукойл, мосбиржа, финам
Экономика, Рынок, Торги, США, Эльвира Набиуллина, Лукойл, Мосбиржа, Финам
15:48 28.10.2025
 
Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника

Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после снижения в понедельник

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после заметного снижения в понедельник, но это лишь "технический отскок" в отсутствие позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.07 мск подскакивает на 1,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 512,42 пункта.
"Российский рынок акций сегодня, 28 октября, открылся техническим отскоком после длительного падения на фоне сохраняющегося негативного новостного фона: закрываются шорт-позиции для краткосрочной фиксации прибыли", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"После серьёзного падения в понедельник индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от минимумов... В плюсе и все голубые фишки", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах же роста стоимости - акции "Соллерса" (+8,62%), "СПБ биржи" (+4,94%), ВК (+4,72%), "Норникеля" (+3,92%), а также "Лукойла" (+4%).
"Акции "Лукойла" начинают восстанавливаться после снижения на 18% по результатам прошлой недели на новостях о новых санкциях США. Также против бумаг компании сработали заявления о переносе выплаты промежуточных дивидендов и намерения о продаже своих зарубежных активов", - объясняет Силаев.
Также сегодня Сбербанк отчитался - его чистая квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков на 6%, и акции кредитной организации подорожали на 2,32%, добавил он.
Дешевеют при этом лишь акции Московской биржи (−0,31%) и ОГК 2 (−0,26%).
Лозовой ожидает закрытия сессии в "зеленой зоне", но ниже 2500 пунктов по индексу. Сигналов устойчивого разворота пока недостаточно, да и глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущий цикл снижения ключевой ставки может затронуть весь 2026 год, комментирует Лозовой.
Кроме того, давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность относительно последствий международных санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти", заключает Максим Федосов из УК "Первая".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке
25 октября, 18:02
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЭльвира НабиуллинаЛукойлМосбиржаФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала