Российский рынок акций корректируется вверх днем вторника

Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после снижения в понедельник
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем вторника коррекцию после заметного снижения в понедельник, но это лишь "технический отскок" в отсутствие позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 15.07 мск подскакивает на 1,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 512,42 пункта.
"Российский рынок акций сегодня, 28 октября, открылся техническим отскоком после длительного падения на фоне сохраняющегося негативного новостного фона: закрываются шорт-позиции для краткосрочной фиксации прибыли", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
"После серьёзного падения в понедельник индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от минимумов... В плюсе и все голубые фишки", - уточняет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Акции "Лукойла" начинают восстанавливаться после снижения на 18% по результатам прошлой недели на новостях о новых санкциях США. Также против бумаг компании сработали заявления о переносе выплаты промежуточных дивидендов и намерения о продаже своих зарубежных активов", - объясняет Силаев.
Также сегодня Сбербанк отчитался - его чистая квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков на 6%, и акции кредитной организации подорожали на 2,32%, добавил он.
Дешевеют при этом лишь акции Московской биржи (−0,31%) и ОГК 2 (−0,26%).
Лозовой ожидает закрытия сессии в "зеленой зоне", но ниже 2500 пунктов по индексу. Сигналов устойчивого разворота пока недостаточно, да и глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что текущий цикл снижения ключевой ставки может затронуть весь 2026 год, комментирует Лозовой.
Кроме того, давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность относительно последствий международных санкций, введенных против "Лукойла" и "Роснефти", заключает Максим Федосов из УК "Первая".