На Западе предупредили об изменениях в ходе СВО

2025-10-28 Российские вооруженные силы ускоряют темпы наступления по всему фронту, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ускоряют темпы наступления по всему фронту, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия побеждает. Наступление ускорилось. Они наступают по всей линии фронта протяженностью 1400 километров. В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы им не приходилось ограничиваться только одной зоной", — подчеркнул Джонсон.Согласно данным Министерства обороны, российская группировка войск "Восток" за последние сутки освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Вместе с тем российские части из различных группировок продолжили глубокое проникновение в оборону противника, нанесли поражение украинским силам, улучшили позиции по переднему краю фронта и заняли стратегически более выгодные рубежи. Украинские вооруженные силы при этом потеряли до 1380 военнослужащих.

2025

