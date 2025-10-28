Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили об изменениях в ходе СВО
Спецоперация на Украине
На Западе предупредили об изменениях в ходе СВО
Российские вооруженные силы ускоряют темпы наступления по всему фронту, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ускоряют темпы наступления по всему фронту, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Россия побеждает. Наступление ускорилось. Они наступают по всей линии фронта протяженностью 1400 километров. В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы им не приходилось ограничиваться только одной зоной", — подчеркнул Джонсон.Согласно данным Министерства обороны, российская группировка войск "Восток" за последние сутки освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Вместе с тем российские части из различных группировок продолжили глубокое проникновение в оборону противника, нанесли поражение украинским силам, улучшили позиции по переднему краю фронта и заняли стратегически более выгодные рубежи. Украинские вооруженные силы при этом потеряли до 1380 военнослужащих.
06:01 28.10.2025 (обновлено: 06:03 28.10.2025)
 
На Западе предупредили об изменениях в ходе СВО

Ларри Джонсон: российская армия ускорила наступление по всей линии фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ускоряют темпы наступления по всему фронту, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия побеждает. Наступление ускорилось. Они наступают по всей линии фронта протяженностью 1400 километров. В отличие от того, что было два года назад, когда силы были сосредоточены преимущественно в одном районе, сейчас у России есть и людские резервы, и логистика, необходимая для поддержки наступательных операций, чтобы им не приходилось ограничиваться только одной зоной", — подчеркнул Джонсон.
Согласно данным Министерства обороны, российская группировка войск "Восток" за последние сутки освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Вместе с тем российские части из различных группировок продолжили глубокое проникновение в оборону противника, нанесли поражение украинским силам, улучшили позиции по переднему краю фронта и заняли стратегически более выгодные рубежи. Украинские вооруженные силы при этом потеряли до 1380 военнослужащих.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Зеленский сделал заявление о ДНР после доклада Герасимова Путину
Вчера, 10:47
 
