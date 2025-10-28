Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира - 28.10.2025
Спецоперация на Украине
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира - 28.10.2025, ПРАЙМ
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира
Без достижения компромисса с Россией Украине грозит остаться раздробленной и неустойчивой страной, не имеющей перспектив на улучшение социально-экономической... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Без достижения компромисса с Россией Украине грозит остаться раздробленной и неустойчивой страной, не имеющей перспектив на улучшение социально-экономической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби. "Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональное обрубленное государство. &lt;…&gt; Русские, скорее всего, захватят столько территории на востоке и юге, сколько захотят, затем укрепятся и позаботятся, чтобы остальная часть Украины оставалась дисфункциональной, чтобы ее нельзя было восстановить", — заявил эксперт.По его мнению, без подписания мирного соглашения, учитывающего интересы России, Москва будет вправе препятствовать созданию антироссийского государства на территории Украины, которая останется под контролем Запада."Почему русские без компромиссного урегулирования, учитывающего их ключевые интересы, должны позволить Украине быть восстановленной и превращенной в некую антироссийскую угрозу, связанную с Западом? Конечно, они этого не позволят. И это будет катастрофой не только для Украины. Это также распространит нестабильность по всей Европе", — подчеркнул Биби.Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине и подробно излагала свои взгляды на проблемы равной и неделимой безопасности и на причины украинского конфликта.
03:04 28.10.2025 (обновлено: 03:07 28.10.2025)
 
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира

Биби: без заключения мира Украина останется усеченной, депрессивной страной

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Без достижения компромисса с Россией Украине грозит остаться раздробленной и неустойчивой страной, не имеющей перспектив на улучшение социально-экономической ситуации, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби.
"Если не будет достигнут компромисс для прекращения конфликта, думаю, наиболее вероятно, что Украина останется как дисфункциональное обрубленное государство. <…> Русские, скорее всего, захватят столько территории на востоке и юге, сколько захотят, затем укрепятся и позаботятся, чтобы остальная часть Украины оставалась дисфункциональной, чтобы ее нельзя было восстановить", — заявил эксперт.
По его мнению, без подписания мирного соглашения, учитывающего интересы России, Москва будет вправе препятствовать созданию антироссийского государства на территории Украины, которая останется под контролем Запада.
"Почему русские без компромиссного урегулирования, учитывающего их ключевые интересы, должны позволить Украине быть восстановленной и превращенной в некую антироссийскую угрозу, связанную с Западом? Конечно, они этого не позволят. И это будет катастрофой не только для Украины. Это также распространит нестабильность по всей Европе", — подчеркнул Биби.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине и подробно излагала свои взгляды на проблемы равной и неделимой безопасности и на причины украинского конфликта.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
СМИ раскрыли, какой удар обрушится на Зеленского из-за ситуации на Украине
Вчера, 23:09
 
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала