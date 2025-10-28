https://1prime.ru/20251028/ukraina-864008299.html

Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине

Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине - 28.10.2025

Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине

Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его слова приводит издание Handelsblatt."Эта зима имеет решающее значение", — сказал он.Вадефуль добавил, что на Германию ложится особая ответственность по поддержке Украины.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.

