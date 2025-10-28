Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине - 28.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251028/ukraina-864008299.html
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине - 28.10.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине
Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его слова приводит издание Handelsblatt."Эта зима... | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T10:17+0300
2025-10-28T10:17+0300
спецоперация на украине
украина
германия
йоханн вадефуль
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его слова приводит издание Handelsblatt."Эта зима имеет решающее значение", — сказал он.Вадефуль добавил, что на Германию ложится особая ответственность по поддержке Украины.Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
https://1prime.ru/20251026/ukraina-863943267.html
https://1prime.ru/20251026/tusk-863946116.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, йоханн вадефуль
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Йоханн Вадефуль
10:17 28.10.2025
 
Глава МИД Германии выступил с громким предупреждением об Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что предстоящая зима будет решающей для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Предстоящая зима может стать решающей для Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Его слова приводит издание Handelsblatt.

"Эта зима имеет решающее значение", — сказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
На Западе предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
26 октября, 12:37
Вадефуль добавил, что на Германию ложится особая ответственность по поддержке Украины.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Туск раскрыл, что ему сказал Зеленский о концовке конфликта на Украине
26 октября, 16:10
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯЙоханн Вадефуль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала