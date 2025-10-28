Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов
Спецоперация на Украине
"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов
"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов - 28.10.2025, ПРАЙМ
"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов
Украинское командование старается быстрее выводить из сражений элитные подразделения, заменяя их на части территориальной обороны, рассказал в эфире... | 28.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украинское командование старается быстрее выводить из сражений элитные подразделения, заменяя их на части территориальной обороны, рассказал в эфире YouTube-канала бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер."Ни одно украинское подразделение долго не выживает на поле боя, даже элитные подразделения. Когда их отправляют в контратаку, то выводят из боя как можно быстрее, потому что они бегут. Как только русские берут под контроль поле боя, они убивают всех. Поэтому элитные подразделения отходят назад, а на их место ставят солдат теробороны. Они и погибают", — сказал аналитик.Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Вместе с тем части "Востока" и другие группировки, участвующие в СВО, продолжили активное продвижение в глубину обороны ВСУ, атаковали украинские части, улучшали свои позиции по линии фронта и занимали более выгодные рубежи. По данным оборонного ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек.
04:47 28.10.2025 (обновлено: 04:51 28.10.2025)
 
"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов

Риттер: элитные части ВСУ быстро выводят из боя и заменяют теробороной

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украинское командование старается быстрее выводить из сражений элитные подразделения, заменяя их на части территориальной обороны, рассказал в эфире YouTube-канала бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
"Ни одно украинское подразделение долго не выживает на поле боя, даже элитные подразделения. Когда их отправляют в контратаку, то выводят из боя как можно быстрее, потому что они бегут. Как только русские берут под контроль поле боя, они убивают всех. Поэтому элитные подразделения отходят назад, а на их место ставят солдат теробороны. Они и погибают", — сказал аналитик.
Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
Вместе с тем части "Востока" и другие группировки, участвующие в СВО, продолжили активное продвижение в глубину обороны ВСУ, атаковали украинские части, улучшали свои позиции по линии фронта и занимали более выгодные рубежи. По данным оборонного ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В Купянске пресекли несколько попыток ВСУ вырваться из окружения
Вчера, 15:32
 
Спецоперация на УкраинеВСУСШАСкотт РиттерЗапорожская областьКонфликт на Украине
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала