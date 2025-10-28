https://1prime.ru/20251028/vsu-864001409.html

"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов

"Убивают всех". Элитные части ВСУ поразили западных экспертов

МОСКВА, 27 октября — ПРАЙМ. Украинское командование старается быстрее выводить из сражений элитные подразделения, заменяя их на части территориальной обороны, рассказал в эфире YouTube-канала бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер."Ни одно украинское подразделение долго не выживает на поле боя, даже элитные подразделения. Когда их отправляют в контратаку, то выводят из боя как можно быстрее, потому что они бегут. Как только русские берут под контроль поле боя, они убивают всех. Поэтому элитные подразделения отходят назад, а на их место ставят солдат теробороны. Они и погибают", — сказал аналитик.Согласно информации Министерства обороны, за последние сутки российская группировка войск "Восток" освободила населенные пункты Новониколаевка и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.Вместе с тем части "Востока" и другие группировки, участвующие в СВО, продолжили активное продвижение в глубину обороны ВСУ, атаковали украинские части, улучшали свои позиции по линии фронта и занимали более выгодные рубежи. По данным оборонного ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек.

