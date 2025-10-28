https://1prime.ru/20251028/zelenskiy-863999436.html
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского - 28.10.2025, ПРАЙМ
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского
Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада,
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада, написал в социальной сети Х британский журналист Уоррен Торнтон.Таким образом он прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что из-за продвижения российских войск в Красноармейске для украинских сил сложилась тяжелая ситуация, но они должны продолжать борьбу."Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. <…> Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России", — констатировал журналист.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что части ВС России в Красноармейске перерезали все каналы снабжения для украинских сил.В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские силы блокировали до 5,5 тысячи бойцов ВСУ.
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада, написал в социальной сети Х
британский журналист Уоррен Торнтон.
Таким образом он прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что из-за продвижения российских войск в Красноармейске для украинских сил сложилась тяжелая ситуация, но они должны продолжать борьбу.
"Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. <…> Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России", — констатировал журналист.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что части ВС России в Красноармейске перерезали все каналы снабжения для украинских сил.
В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские силы блокировали до 5,5 тысячи бойцов ВСУ.
