Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада, | 28.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-28T01:05+0300
2025-10-28T01:06+0300
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада, написал в социальной сети Х британский журналист Уоррен Торнтон.Таким образом он прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что из-за продвижения российских войск в Красноармейске для украинских сил сложилась тяжелая ситуация, но они должны продолжать борьбу."Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. &lt;…&gt; Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России", — констатировал журналист.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что части ВС России в Красноармейске перерезали все каналы снабжения для украинских сил.В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские силы блокировали до 5,5 тысячи бойцов ВСУ.
01:05 28.10.2025 (обновлено: 01:06 28.10.2025)
 
На Западе ответили на отчаянную просьбу Зеленского

Журналист Торнтон: НАТО не поможет Украине в обороне Красноармейска

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 28 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обратился к НАТО за помощью, но Североатлантический альянс способен лишь побуждать украинцев жертвовать своими жизнями ради интересов Запада, написал в социальной сети Х британский журналист Уоррен Торнтон.
Таким образом он прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что из-за продвижения российских войск в Красноармейске для украинских сил сложилась тяжелая ситуация, но они должны продолжать борьбу.
"Наконец-то Зеленский признал катастрофу в Красноармейске. <…> Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России", — констатировал журналист.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что части ВС России в Красноармейске перерезали все каналы снабжения для украинских сил.
В воскресенье глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Российские силы блокировали до 5,5 тысячи бойцов ВСУ.
