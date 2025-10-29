Российский рынок акций начал торги умеренным ростом

https://1prime.ru/20251029/aktsii-864034204.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды умеренным ростом на фоне позитивного финансового отчета "Яндекса" за третий квартал, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,84% относительно предыдущего закрытия - до 2 515,98 пункта. "В фокусе - финансовый отчет "Яндекса" (+2,07%), за третий квартал компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и EBITDA, а также повысила прогноз по скорректированному EBITDA по итогам этого года до 270 миллиардов против 250 миллиардов рублей ожидавшихся ранее. Прогноз по росту годовой выручки на 30% и более остался в силе, - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Кроме "Яндекса" сегодня лучше рынка могут смотреться добротные внутренние истории - "Лента", ИКС 5", - добавила она. Также в лидерах роста акции "Позитива" (+1,29%), "Полюса" (+1,23%), "Вуш Холдинга" (+0,97%), "Селигдара" (+0,80%), ПИКа (+0,68%). В лидерах снижения акции "СПБ Биржи" (−1,83%), "Соллерса" (−1,62%), "Лукойла" (−1,00%), "Мечела" (привилегированные, −0,69%), ВК (−0,68%). Сегодня, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2490-2550 пунктов, считает Крылова. Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным, настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть пытаются вернуться к росту после нисходящей коррекции начала недели, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В целом ситуация остается неопределенной. С одной стороны, вчерашний подъем будет подталкивать к дальнейшему закрытию шортов. С другой, поводов для новых инвестиционных покупок акций широким фронтом по-прежнему нет. Поэтому возможен как относительно плавный рост индекса Мосбиржи в район 2700-2750 пунктов, так и резкий уход ближе к 2300 в случае появления новых негативных драйверов", - заключили эксперты компании "Алор брокер".
