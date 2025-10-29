https://1prime.ru/20251029/avto-863883985.html

Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России

авто

бизнес

россия

китай

егор васильев

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблемы с обслуживанием старых китайских авто существуют, и связаны они, как ни странно, с очень высокой скоростью прогресса китайских автопроизводителей. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Скорость обновления модельных рядов китайских машин, по его мнению, вполне соизмерима с жизненным циклом мобильных гаджетов.Кроме того, в самом Китае отсутствует культура владения подержанных авто. Из-за этого китайские автопроизводители до последнего времени были не склонны сохранять поддержку устаревших моделей."Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", - отмечает специалист.Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону, поскольку российский авторынок, сохраняя неплохой потенциал по спросу на китайские машины, накопил большое количество б/у моделей, проблемы с обслуживанием которых могут негативно повлиять на отношение к новым моделям из поднебесной."Не стоит забывать и о том, что часто проблемы возникают с обслуживанием китайских авто, ввезенных по схеме параллельного импорта. Нелокализованные авто не попадают в дилерские сервисные программы и базы данных запчастей и расходных материалов со всеми вытекающими последствиями", - уверяет Васильев.Что касается актуальных моделей китайских брендов, то сейчас проблем быть уже не должно, заключил автоэксперт.

китай

2025

авто, бизнес, россия, китай, егор васильев