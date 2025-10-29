Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России - 29.10.2025
Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблемы с обслуживанием старых китайских авто существуют, и связаны они, как ни странно, с очень высокой скоростью прогресса китайских автопроизводителей. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Скорость обновления модельных рядов китайских машин, по его мнению, вполне соизмерима с жизненным циклом мобильных гаджетов.Кроме того, в самом Китае отсутствует культура владения подержанных авто. Из-за этого китайские автопроизводители до последнего времени были не склонны сохранять поддержку устаревших моделей."Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", - отмечает специалист.Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону, поскольку российский авторынок, сохраняя неплохой потенциал по спросу на китайские машины, накопил большое количество б/у моделей, проблемы с обслуживанием которых могут негативно повлиять на отношение к новым моделям из поднебесной."Не стоит забывать и о том, что часто проблемы возникают с обслуживанием китайских авто, ввезенных по схеме параллельного импорта. Нелокализованные авто не попадают в дилерские сервисные программы и базы данных запчастей и расходных материалов со всеми вытекающими последствиями", - уверяет Васильев.Что касается актуальных моделей китайских брендов, то сейчас проблем быть уже не должно, заключил автоэксперт.
Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Проблемы с обслуживанием старых китайских авто существуют, и связаны они, как ни странно, с очень высокой скоростью прогресса китайских автопроизводителей. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Скорость обновления модельных рядов китайских машин, по его мнению, вполне соизмерима с жизненным циклом мобильных гаджетов.
Кроме того, в самом Китае отсутствует культура владения подержанных авто. Из-за этого китайские автопроизводители до последнего времени были не склонны сохранять поддержку устаревших моделей.
"Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие", - отмечает специалист.
Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону, поскольку российский авторынок, сохраняя неплохой потенциал по спросу на китайские машины, накопил большое количество б/у моделей, проблемы с обслуживанием которых могут негативно повлиять на отношение к новым моделям из поднебесной.
"Не стоит забывать и о том, что часто проблемы возникают с обслуживанием китайских авто, ввезенных по схеме параллельного импорта. Нелокализованные авто не попадают в дилерские сервисные программы и базы данных запчастей и расходных материалов со всеми вытекающими последствиями", - уверяет Васильев.
Что касается актуальных моделей китайских брендов, то сейчас проблем быть уже не должно, заключил автоэксперт.
 
