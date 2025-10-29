Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/avto-864049522.html
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами - 29.10.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами
Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T22:31+0300
2025-10-29T22:31+0300
россия
япония
антон шапарин
toyota
lexus
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854839472_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_626000b6a762974845e730aca45a6ec5.png
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews, ссылаясь на источник из одной из дилерских сетей. "Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", — заявили в ООО "Тойота Мотор", добавив, что поставки автомобилей в Россию пока не планируются.По словам бывшего главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, компания из Японии заинтересована в возобновлении своей деятельности в России и уже провела несколько встреч с дилерами. После начала спецоперации руководство Toyota решило прекратить официальные поставки автомобилей в Россию. Как сообщал ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, с 2022 года японский автоконцерн не возобновлял официальные прямые продажи. Автомобили, доступные в дилерских центрах, поставляются через систему параллельного импорта.
https://1prime.ru/20251025/toyota-863917146.html
https://1prime.ru/20250918/mashina-862434048.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854839472_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_ba27ddc2951a03d1c17e6aef8e2db70b.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, япония, антон шапарин, toyota, lexus, toyota camry
РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Антон Шапарин, Toyota, Lexus, Toyota Camry
22:31 29.10.2025
 
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами

Autonews: Toyota провела секретную встречу с российскими дилерами

© Фото : ToyotaАвтомобили Toyota Land Cruiser 300
Автомобили Toyota Land Cruiser 300 - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Автомобили Toyota Land Cruiser 300. Архивное фото
© Фото : Toyota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews, ссылаясь на источник из одной из дилерских сетей.
"Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", — заявили в ООО "Тойота Мотор", добавив, что поставки автомобилей в Россию пока не планируются.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
NHK: Toyota сообщит Трампу о планах по импорту авто, произведенных в США
25 октября, 08:14
По словам бывшего главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, компания из Японии заинтересована в возобновлении своей деятельности в России и уже провела несколько встреч с дилерами.
После начала спецоперации руководство Toyota решило прекратить официальные поставки автомобилей в Россию. Как сообщал ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, с 2022 года японский автоконцерн не возобновлял официальные прямые продажи. Автомобили, доступные в дилерских центрах, поставляются через систему параллельного импорта.
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Toyota отзывает в США более 591 тысячи машин
18 сентября, 12:47
 
РОССИЯЯПОНИЯАнтон ШапаринToyotaLexusToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала