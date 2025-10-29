https://1prime.ru/20251029/avto-864049522.html
СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами
2025-10-29T22:31+0300
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews, ссылаясь на источник из одной из дилерских сетей. "Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", — заявили в ООО "Тойота Мотор", добавив, что поставки автомобилей в Россию пока не планируются.По словам бывшего главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, компания из Японии заинтересована в возобновлении своей деятельности в России и уже провела несколько встреч с дилерами. После начала спецоперации руководство Toyota решило прекратить официальные поставки автомобилей в Россию. Как сообщал ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, с 2022 года японский автоконцерн не возобновлял официальные прямые продажи. Автомобили, доступные в дилерских центрах, поставляются через систему параллельного импорта.
