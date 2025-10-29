https://1prime.ru/20251029/avto-864049522.html

СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами

СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами - 29.10.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о встрече покинувшего Россию автогиганта с российскими дилерами

Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews,... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T22:31+0300

2025-10-29T22:31+0300

2025-10-29T22:31+0300

россия

япония

антон шапарин

toyota

lexus

toyota camry

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854839472_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_626000b6a762974845e730aca45a6ec5.png

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Представители японского автопроизводителя Toyota, который ранее ушел с российского рынка, тайно встретились с крупными местными дилерами, сообщает Autonews, ссылаясь на источник из одной из дилерских сетей. "Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus", — заявили в ООО "Тойота Мотор", добавив, что поставки автомобилей в Россию пока не планируются.По словам бывшего главы ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, компания из Японии заинтересована в возобновлении своей деятельности в России и уже провела несколько встреч с дилерами. После начала спецоперации руководство Toyota решило прекратить официальные поставки автомобилей в Россию. Как сообщал ранее вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин, с 2022 года японский автоконцерн не возобновлял официальные прямые продажи. Автомобили, доступные в дилерских центрах, поставляются через систему параллельного импорта.

https://1prime.ru/20251025/toyota-863917146.html

https://1prime.ru/20250918/mashina-862434048.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония, антон шапарин, toyota, lexus, toyota camry